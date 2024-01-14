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Teşkilat’ın Siyah İnci’si son pozlarıyla olay oldu

Teşkilat’ın Siyah İnci’si son pozlarıyla olay oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ocak 2024 - 15:40

TRT1’in reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat’ta canlandırdığı ‘Siyah İnci’ karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, son pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun iddialı pozlarına beğeni yağdı.

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TRT1‘in rekortmen dizisi Teşkilat‘ta hayat verdiği Siyah İnci karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat Intagram hesabındaki paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Her paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan ünlü ismin son pozları yine olay oldu.

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Mini eteği ve trençkotu ile pozlar veren güzel oyuncunun tarzı çok beğenildi.

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Ünlü isme sosyal medyada; ‘Çok güzelsin’‘Harika görünüyorsun’‘Güzelliğin halis mi?’ gibi yorumlar yapıldı.

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Teşkilat'ın Siyah İnci'si son pozlarıyla olay oldu - Sayfa 4

8 Şubat 1990 tarihinde Mersin‘de doğan Zeynep Tuğçe BayatMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun oldu.

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Üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde yer aldı.

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Teşkilat'ın Siyah İnci'si son pozlarıyla olay oldu - Sayfa 6

FOX‘ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisinde 2009 yılında rol alarak ilk oyunculuk tecrübesini gerçekleştirdi.

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