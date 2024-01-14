Teşkilat’ın Siyah İnci’si son pozlarıyla olay oldu

TRT1‘in rekortmen dizisi Teşkilat‘ta hayat verdiği Siyah İnci karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat Intagram hesabındaki paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Her paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan ünlü ismin son pozları yine olay oldu.