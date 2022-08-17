Aile destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet aile destek paketi kimler alabilir?

Aile Destek Programı ya da paketi için başvuru süreci devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk ödemeler 29 Temmuz’da hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. İhtiyaç sahibi ailelerin, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık desteklenmesini sağlayan Aile Destek Programı başvuru koşullarını taşıyanlar için 450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle ödeme gerçekleştirilecek.

Aile Destek Paketi başvuru ekranı E-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. 29 Temmuz’da ilk ödemesi yapılan Aile Destek Programı’na henüz başvuru yapmamış olanlar ise başvuru işlemlerine odaklandı. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının beklediği ‘Türkiye Aile Destek Programı başvuruları e devlet üzerinden gerçekleşecek. Çalışanlar için aile destek yardımı başvuru şartları arasında hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşulu aranacak. Peki, Aile Destek Programı başvuruları nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden