İran’dan Flaş Karar

Koronavirüs salgınında beşinci dalgadan ağır etkilenen İran’da altı gün sürecek genel kapanma uygulamasına gidileceği ifade edildi.

Koronavirüs salgınında beşinci dalgadan ağır etkilenen İran’da altı gün sürecek genel kapanma uygulamasına gidiliyor.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, altı gün boyunca tüm pazarlar, marketler, devlet kurumları, sinema, restoran, spor salonları kapanacak. Kapanma pazartesi günü başlayacak.

Ülkede bugünden gelecek cumaya kadar şehirlerarası seyahatler yasak olacak.

İran’da cumartesi günü 29 bin 700 yeni vaka kaydedilirken 466 kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşılama süreci de yavaş ilerliyor. Son verilere göre 80 milyonluk nüfusta yalnızca 3.8 milyon kişi iki doz aşısını oldu.