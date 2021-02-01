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Fatih Altaylı’dan Ak Parti’ye Sert İngiltere Eleştirisi

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Fatih Altaylı’dan Ak Parti’ye Sert İngiltere Eleştirisi
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23 Ağustos 2021 - 12:38
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace’in Afganistan’a komşu ülkelerde göçmen merkezlerinin kurulacağını belirtmesini değerlendirdi.

Fatih Altaylı'dan AKP'ye Sert İngiltere Eleştirisi!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace’in Taliban’dan kaçanlar için Afganistan’a komşu ülkelerde göçmen merkezlerinin kurulacağını belirtmesini ve Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını değerlendirdi.

Fatih Altaylı, “Bu arada bizim Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış, “Yok böyle bir anlaşma uzlaşma” diye. Bana sorarsanız böyle bir uzlaşma vardır da, sizin haberiniz olmayabilir. İngiliz Bakan’ın bize yalan söylemek için bir gerekçesi yok ki! O yüzden tanıdık bildik birileri var ise siz İngiltere’ye bir arayıp sorun. Son bilen siz olmayın… Sonra mahcup da olmayın. Hala öyle bir şeyiniz var ise.” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın yazısının “İyi ki varsınız sevgili dostlar” başlıklı bölümü şöyle oldu:

Ne güzel değil mi, iyi ki bize dost ülkeler var, iyi ki bize dost ülkelerin Devlet Başkanları, Başbakanları, Bakanları var.

İyi ki varlar.

Mesela elini kolunu sallaya sallaya gelen Afgan sığınmacılara karşı bizim yöneticilerden tık ve gık çıkmazken, sağ olsun Rusya Devlet Başkanı “Dostumuz” Vladimir Putin uyarıyor, “Aman dikkat, aralarında eyler yapmaya gelen Taliban ve El Kaide’ye bağlı teröristler olabilir. İçeriye iyice kontrol etmeden sokmayın” diye.

Putin’in sözlerinin gök kubbedeki yankılanması bitmeden, İngiliz dostlarımızdan öğreniyoruz ülkemizde, bir sonraki aşamada olacakları.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace olmasa Afgan mültecilere Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde “kamp” kurulacağını ve Batı ülkelerinin buradan mülteci seçeceğini ve geri kalanını da burada bırakacağını nereden bilecektik.

Sağ olsun İngiliz dostlarımız, bize değer veriyorlar da başımıza gelecekleri önceden haber veriyorlar.

Belli ki bu konuda bir mutabakat, bir uzlaşma olmuş.

Olmasa İngiliz Bakan çıkıp da böyle bir şey söyler mi!

Türkiye’nin bu konuda bir kabulü olmasa elin İngiliz’i Türk halkını böyle bilgilendirir mi!

Belli ki, anlaşılmış ki, adam açıklıyor.

Adama kızmak değil teşekkür etmek lazım Türk halkını bilgilendirdiği için.

Bizimkilere kalsa duymayacağız böyle bir kampın oluşturulacağını.

Hatta böyle bir kamp açılsa bile muhtemelen haberimiz olmayacak.

Bu yüzden iyi ki dostlarımız var diyorum.

Bize söylenmeyen, bizden gizlenen ne varsa onlardan duyup öğreniyoruz.

Bu arada bizim Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış, “Yok böyle bir anlaşma uzlaşma” diye.

Bana sorarsanız böyle bir uzlaşma vardır da, sizin haberiniz olmayabilir.

İngiliz Bakan’ın bize yalan söylemek için bir gerekçesi yok ki!

O yüzden tanıdık bildik birileri var ise siz İngiltere’ye bir arayıp sorun.

Son bilen siz olmayın…

Sonra mahcup da olmayın.

Hala öyle bir şeyiniz var ise.

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