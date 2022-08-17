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Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?
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17 Ağustos 2022 - 11:47
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi Hangi ürünlerde indirim yapıldı

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi, kurum tarafından duyuruldu. 30 kalem üründe indirim gerçekleştiren Tarım Kredi Market, indirimli ürünleri mağazalarında sarı etiketlerle vurguladı. Yağ, un, şeker gibi temel gıda maddelerinin de bulunduğu listede, bebek bezi gibi ihtiyaçlar da yer alıyor. Peki, Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı? İşte, o detaylar

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi arasında pek çok kalem yer alıyor. Kampanya kapsamında 30’un üzerinde temel tüketim ürününde geçerli olacak indirimli ürünler arasında deterjan, bebek bezi, sabun gibi temizlik maddeleri de bulunuyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi’nde hangi ürünler indirimli? İndirim ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılı bilgiler.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı indirim kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Kampanya kapsamında, 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulanmasına geçildiği belirtilerek, “Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak; Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi” denildi.

KIRMIZI ET İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Et ürünlerinde Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünlerin, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli satışa sunulacağı belirtildi. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusunun ayrıca yapılacağı, gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatlar kullanılarak yeni indirim kampanyalarının kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği kaydedildi.

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