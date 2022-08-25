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Safer ayı ne zaman, hangi gün?

Safer ayı ne zaman, hangi gün?
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25 Ağustos 2022 - 16:03
Safer ayı ne zaman, hangi gün İşte 2022 Safer ayı tarihi

‘Safer ayı ne zaman ve hangi gün’ sorusunun yanıtı, Muharrem ayının bitmesine sayılı günler kala araştırılıyor. Safer ayı, Müslümanlar için önemli zaman dilimlerinden biri. Diyanet takvimine göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayının ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Peki Safer ayı ne zaman, hangi gün? İşte 2022 Safer ayı tarihi hakkında bilgiler…

Safer ayının 2022 yılında ne zamana denk geldiği hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Safer Ayı, Hicri takvimde Muharrem ayından sonra gelmektedir. İşte 2022 Safer ayı tarihi…

2022 SAFER AYI NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan safer ayı bu sene 28 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak. 26 Eylül tarihinde ise sonlanacak ve 27 Eylülde sıradaki ay olan R.Evvel ayı başlayacak.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

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