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AFAD’dan BaBaLa TV’ye 6 Şubat Depremleri’ndeki yardımları için teşekkür belgesi

AFAD’dan BaBaLa TV’ye 6 Şubat Depremleri’ndeki yardımları için teşekkür belgesi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Kasım 2023 - 10:57
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde gösterdiği maddi destek ve samimi duyarlılık için Oğuzhan Uğur’un Youtube kanalı BaBaLa TV’ye teşekkür belgesi takdim etti.

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