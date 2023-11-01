Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile Türk oyuncu Devrim Özkan’ın aşkı belgelendi.
Uzun süredir konuşulan fakat açıkça aşklarını paylaşmayan ikili, paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını duyurdu.
Galatasaray‘ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira‘nın gelen tekliflere rağmen Türkiye‘de futbol oynamaya devam etmesinin en önemli etmenlerinden biri olarak gösterilen oyuncu Devrim Özkan ile olan aşkı sonunda belgelendi.
İkili sık sık bir araya gelmesine rağmen aralarındaki aşk ile ilgili ne bir paylaşım yapıyor ne de bir şeyler söylüyordu.
Son olarak ikili yaptıkları Instagram paylaşımlarıyla aşklarını duyurdu.
Galatasaray taraftarının ‘yeni yengesi’ oyuncu Devrim Özkan, Lucas Torreira ile olan bir fotoğrafını paylaşarak kalp işareti koydu.
1515