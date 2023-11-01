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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi

Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2023 - 16:02

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile Türk oyuncu Devrim Özkan’ın aşkı belgelendi.

Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 1

Uzun süredir konuşulan fakat açıkça aşklarını paylaşmayan ikili, paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını duyurdu.

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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 2

Galatasaray‘ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira‘nın gelen tekliflere rağmen Türkiye‘de futbol oynamaya devam etmesinin en önemli etmenlerinden biri olarak gösterilen oyuncu Devrim Özkan ile olan aşkı sonunda belgelendi.

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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 3

İkili sık sık bir araya gelmesine rağmen aralarındaki aşk ile ilgili ne bir paylaşım yapıyor ne de bir şeyler söylüyordu.

 

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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 4

Son olarak ikili yaptıkları Instagram paylaşımlarıyla aşklarını duyurdu.

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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 5

Galatasaray taraftarının ‘yeni yengesi’ oyuncu Devrim Özkan, Lucas Torreira ile olan bir fotoğrafını paylaşarak kalp işareti koydu.

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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 6
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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 7
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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 8
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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 9
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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 10
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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 11
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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 12
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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 13
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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 14
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Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi - Sayfa 15

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