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Şebnem Schaefer ortaya çıktı

Şebnem Schaefer ortaya çıktı
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01 Aralık 2022 - 14:15

Başrollerini Arda Kural, Sarp Levendoğlu ve Seda Akman gibi isimlerin paylaştığı Emret Komutanım dizisinde tüm kışlanın hayran olduğu Alev Hemşire karakterini canlandıran ünlü manken Şebnem Schaefer, son haliyle şaşırttı.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 1

Alman model Şebnem Schaefer’in son halini görenler ”Yıllar sizi teğet geçmiş” demeden edemedi.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 2

1984 yılında Frankfurt’ta doğan Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye’ye geldiğinde hayatı değişti. Alman bir baba ve Türk bir annenin kızı olan yıldız, güzelliği ve kabiliyeti nedeniyle kendisini bir anda kameralar karşısında buldu.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 3

SMS Size Milyarlar Sunuyoruz yarışmasını sunan Alman model, Ford Models Super Model Of The World’de birinci oldu.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 4

Milano’dan mankenlik teklifi alan Şebnem Schaefer, kariyerinin büyük bir kısmını Türkiye’de sürdürdü.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 5

Sabah Şekerleri ve Buzda Dans programlarında izleyici karşısına çıkan güzel manken; Lise Defteri, O Şimdi Asker ve Emret Komutanım gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi de elde etti.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 6

Şöhrete kavuştuktan sonra eğitimini ihmal etmeyen yıldız Türkoloji, Avrupa Etnolojisi, siyaset ve psikanaliz gibi bölümleri bitirdi.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 7

ŞİMDİ YILLARA MEYDAN OKUYOR
Politikaya da merakı olan Şebnem Schaefer, 2009 yılında Şişli Belediye Meclisi Üyesi Adayı gösterilmişti. Hristiyan Demokrat partisi’nin Kadın Kolları’nda çalışan ünlü manken, 2018 yılından beri dizi oyunculuğu yapmıyor.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 8

Instagram’da 160 bin takipçisi bulunan Schaefer’in paylaşımlarına ”Zaman sizin için durmuş”, ”Kim der 40’a merdiven dayadığını” ve ”Güzelliğinizden zerre bir şey kaybetmemişsiniz, gerçekten inanılmaz” gibi yorumlar yapılıyor.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 9

Sunuculuk kariyerini sürdüren Şebnem Schaefer, şimdilerde Bloomberg TV’de yayınlanan Yaşam ve Maden isimli programda izleyici karşısına geçiyor.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 10

İşte Şebnem Schaefer’in Instagram paylaşımları…

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 11
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 12
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 13
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 14
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 15
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 16
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 17
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 18
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 19
Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 20

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! - Sayfa 21

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