Yeni haftanın ekonomi gündeminde neler var? Piyasalarda yoğun hafta…

Piyasalar yeni hafta öncesi yoğun veri akışı ve ekonomi gündemine hazırlanıyor. Pazartesi gününden itibaren Moody’s raporunun piyasalarda olumlu hava estirmesi bekleniyor.
Ekonomi gündeminde önümüzdeki hafta Merkezi Yönetim bütçesi, Piyasa Katılımcıları Anketi, veriler ve Davos takip edilecek.
Yurt içinde diğer öne çıkan veriler tarım ürünleri üretici fiyatları, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, konut fiyatları, kısa vadeli dış borç ve konut satışları olacak.
Ayrıca Çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin Meclis’e, emekliye ek zammın da Kabine’ye gelmesi bekleniyor.
Moody’s’in Türkiye’nin görünümünü pozitife çevirmesinin etkilerinin pazartesiden itibaren BİST 100 başta olmak üzere piyasalara yansıyacağı tahmin ediliyor.
Yurt dışında ise, ABD’nin New York Fed imalat endeksi, perakende satışlar, sanayi üretimi, NAHB konut piyasası endeksi, konut başlangıçları, Michigan tüketici güven endeksi, Almanya’nın tüketici fiyatları, ZEW endeksi, üretici fiyatları, Çin’in sanayi üretimi, perakende satışlar, GSYH, Euro Bölgesi’nin tüketici fiyatları, İngiltere’nin iş gücü, tüketici ve üretici fiyatları, perakende satışları diğer öne çıkan veriler olacak.
ABD’den gelecek Bej Kitap(Beige Book) ve petrol işlemcileri tarafından merakla beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporları da takvimde yer alıyor…