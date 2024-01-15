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Yeni haftanın ekonomi gündeminde neler var? Piyasalarda yoğun hafta…

Yeni haftanın ekonomi gündeminde neler var? Piyasalarda yoğun hafta…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ocak 2024 - 11:30

Piyasalar yeni hafta öncesi yoğun veri akışı ve ekonomi gündemine hazırlanıyor. Pazartesi gününden itibaren Moody’s raporunun piyasalarda olumlu hava estirmesi bekleniyor.

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