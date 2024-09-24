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Adana’da TEKNOFEST için kebapçılar harekete geçti

Adana’da TEKNOFEST için kebapçılar harekete geçti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Eylül 2024 - 17:00

Adana Havalimanı’nda 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivale 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcının beklendiği ifade edildi. Bu yoğun ilgi, kentte ve çevre illerdeki otellerin rezervasyonlarla dolmasına neden oldu. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, günde 180 ton eti piyasaya sürmeye hazırlandıklarını dile getirdi.

Adana’da ilk kez düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne yapacağı katkının yanı sıra kent ekonomisine de can suyu olduğu bildirildi.

Festival, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne yapacağı katkının yanı sıra kent ekonomisine de canlılık kazandırdı. Özellikle kebapçı esnafı, yerli ve yabancı turistler için yurt genelinden tonlarca et tedarik etmeye başladı.

“ESNAFIMIZIN YÜZÜ GÜLÜYOR”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, “Şu an için beklenti 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı; ama 2 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz ve tedarik çalışmalarımız bu yönde. Mezbahalar aralıksız çalışıyor. Çevre illerden de canlı hayvan ve et tedariki yapıyoruz. Adana’mıza tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Sıcak bir ortam sağlamak adına gereken tüm hazırlıkları yaptık. TEKNOFEST’in ardından Lezzet Festivali ve ondan sonra da Tesbihçiler Fuarı’mız var. Bu ay dolu dolu geçecek. Esnafımızın yüzü gülüyor” dedi.

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“ADANA’YA GEL CİĞERİMİ YE”

Kebapçı Mehmet Gemicioğlu da geçen yıl Elon Musk’ın TEKNOFEST’te yarışan tüm takımları tebrik ettiğini ve gelecek yıl şahsen katılmayı sabırsızlıkla beklediğini hatırlatarak, “TEKNOFEST’e sadece restorancılar, kebapçılar olarak hazır değiliz, tüm Adana olarak hazırız. Çünkü TEKNOFEST, Adanamız’a yeni bir değer katacak. Bu değeri bütün Adana halkı olarak sahipleneceğiz. Her anlamda lezzetlerimizle, konaklamalarımızla, ulaşımımızla hazırız. Çünkü Adanalıyız. Adanalıların bir farkı vardır, misafirperverdir. Gelen herkesi kucaklarız. Elon Musk’ı da mutlaka davet ediyoruz. Elon Musk, Adana’ya gel, ciğerimi ye” diye konuştu.

Hediyelik eşya satan Nadir Yılmaz ise yaz boyunca durgunluk olduğunu, festival ile işlerin hareketleneceğini beklediklerini söyledi.

Öte yandan, ‘Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye’ hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST’te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacağı bildirildi.

TEKNOFEST 2024 kapsamında 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına bu yıl başvuruda bulunan 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı, en iyisi olmak için mücadele edeceği ifade edildi.

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