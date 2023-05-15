YSK Başkanı son durumu açıkladı… Sandıkların yüzde 99,4’ü açıldı: İşte oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener yurt içinde açılmayan sandık sayısının 27 olduğunu belirtirken, ‘Sayın Erdoğan yüzde 49,40; Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sinan Oğan yüzde 5,2; İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir.’ dedi.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yurt içi sandık sayısının toplam 192 bin 214 olduğunu söyleyen Yener, “Bugün saat 09.30 itibarıyla 192 bin 187 açıldı. Böylece yurt içi sandıkların da yüzde 99 bir açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurt dışında 9 bin 594 bulunmaktadır.

Yurt dışında açılan sandık sayısı 8 bin 65’tir. Şu anda bin 529 sandık yurt dışında açılmayan sandık bulunmaktadır. Yurt dışında açılan sandık oranı ise yüzde 84,06’dır.

Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,90, Sinan Oğan yüzde 5,2, Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişimiz devam etmektedir” dedi.