CHP il binasına ateş ettikleri için gözaltına alınanlar serbest bırakıldı!

İstanbul Seyrantepe’deki CHP İl Başkanlığı binası etrafında 6 Nisan Perşembe Günü saat 04.00 sıralarında silahla ateş ettikleri için gözaltına alınan 3 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün (10 Nisan) Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden, olay sırasında araç içerisinde olmayan Anıl Ö’nün serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Diğer üç şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlikçe sorguları yapılan üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar.
Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunulmuştu.