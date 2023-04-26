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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! ‘Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı’

Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! ‘Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2023 - 15:07
Neslihan Atagül’e aşkını her fırsatta anlatan oyuncu Kadir Doğulu bir barda kadınlarla samimi şekilde görüntülendi. Arkadaşı Aras Bulut İynemli’nin uyarılarına rağmen kadınlara sarılmaya devam eden Doğulu hakkında şoke eden bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre oyuncu başka bir kadınla birlikte yaşıyor.

Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 1

Kadir Doğulu’nun kadınlarla samimi anları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu’yu uyardı. İyemli’nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 2

Neslihan Atagül’ün bu görüntülere dair ne diyeceği merak edilirken 2. Sayfa’dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 3

İddiaya göre karısına her fırsatta aşık olduğunu anlatan ama ortamlarda kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu uzun zamandır baş harfi ‘S’ olan bir kadınla birlikte yaşıyor.

 

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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 4

“AİLESİNDEN İSTEMEYE GİTMİŞ”
Doğulu hakkında, 2. Sayfa’da “Kadına ev açmış hatta imam nikahı da yapmış bu durumu Neslihan da biliyormuş. Hatta kadını ailesinden istemeye gitmiş” denildi.

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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 5

Bu iddialar sosyal medyada bomba gibi düştü.

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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 6
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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 7
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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 8
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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 9
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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 10
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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı' - Sayfa 11

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