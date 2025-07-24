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23 Temmuz Çarşamba Reytinglerinde Zirveye Oturan Yapımlar Belli Oldu

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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23 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı ekranlara gelen televizyon programlarının reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici kitlesinde zirveye çıkan yapımlar, izleyicilerin hangi içeriklere ilgi gösterdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Yarışma programları ve haber bültenlerinin öne çıktığı bu günün en çok izlenen yapımı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye oldu. Yetenek ve rekabet dolu bölümleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan program, bu hafta da reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

İkinci sırada ise haber kategorisinde önemli bir yere sahip olan NOW Ana Haber bulunuyor. Güncel gelişmeleri hızlı ve güvenilir şekilde ekranlara taşıyan haber bülteni, izleyicilerin gündemi takip etme tercihini gösterdi.

Show TV’nin sevilen yapımı Hükümet Kadın 2 ise total kategorisinde üçüncü sırada yer alarak güçlü bir performans sergiledi. Komedi ve drama unsurlarını başarılı şekilde harmanlayan dizi, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu reyting sonuçları, izleyicilerin özellikle yarışma, haber ve eğlence türündeki içeriklere yöneldiğini ortaya koyarken, televizyon kanallarının program stratejileri açısından da önemli veriler sunuyor. Diğer kategorilerdeki detaylı reyting sıralamaları için Medyaradar’ın ilgili sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

23 Temmuz Çarşamba Reytinglerinde Zirveye Oturan Yapımlar Belli Oldu
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