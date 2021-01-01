Kuaförünü Öpücüklere Boğdu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmeyen Songül Karlı imaj değişikliğine gitti. Kısa saçlarına kaynak yaptıran Karlı, kuaförünün “Sen her halinle güzelsin” demesi üzerine ise aşka geldi ve kuaförü Fatih Sarıkaya’yı öpücüklere boğdu.

Songül Karlı değişimiyle ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Songül Karlı’nın değişimi son dönemde Seda Sayan, şarkıcı Ceylan gibi isimlerle adeta yarışıyor.

SAÇLARINA KAYNAK YAPTIRDI

47 yaşındaki Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulunmuş, uyguladığı filtre ile sosyal medyanın diline düşmüştü. Ünlü şarkıcı şimdi ise yine imaj değiştirdi. Sık sık kuaförden paylaşım yapan Karlı saçlarını uzun mu yoksa kısa mı kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadı. Saçlarına kaynak yaptıran Karlı, kuaförünün “Sen her halinle güzelsin” demesi üzerine aşka geldi.

FİLTREDEN VAZGEÇEMEDİ

Kuaförünü öpücüklere boğan şarkıcının yine Seda Sayan gibi fazla filtre yapması da gözlerden kaçmadı.