HaberKonseyi

Usta Sanatçı’ya Sert Tepki

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Usta Sanatçı’ya Sert Tepki
3 views
24 Ağustos 2021 - 12:23
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Oyuncu Celil Nalçakan, “Tarih bilinci olan genç; Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz” diyen Cüneyt Arkın’a “Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına? Size ne, bize ne” diyerek tepki gösterdi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın, son verdiği röportajda bazı Türk gençlerini eleştirerek küpe ve estetik hakkında düşüncelerini söyledi. Sözlerinden dolayı kısa sürede gündem olan Akın’a ünlü oyuncu Celil Nalçakan‘dan cevap gecikmedi.

“TARİH BİLİNCİ OLAN GENÇ KÜPE TAKMAZ”

Sabah’a röportaj veren usta isim, “Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan

küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum. Şimdi erkekler kaşlarıyla bile oynuyor. Hayret ediyorum. Bu bir ambalaj, kutunun içinde bir şey yok, değer yok. Giderek insanlar android oldu. Yarı insan, yarı robot oldu” dedi.

“SİZ NE, BİZE NE?”

Sözlerinden dolayı kısa sürede gündem olan Cüneyt Arkın’a bir cevap da Celil Nalçakan’dan geldi. Arkın’ın sözlerine katılmadığını belirten oyuncu, şunları söyledi: “Aman ya… Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından, küpesinden, dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, zulme ram etmen yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım.”

Celil Nalçakan'dan 'Tarih bilinci olan erkek küpe takmaz' diyen Cüneyt Arkın'a cevap: Size ne, bize ne

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk DevamAşk Devam
İngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini Yalanladıİngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini Yalanladı
Karamollaoğlu’ndan Flaş AçıklamaKaramollaoğlu’ndan Flaş Açıklama
Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden KaldırdıRizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden Kaldırdı
Ayrılık İddialarına Net CevapAyrılık İddialarına Net Cevap
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Corona Virüse Yakalanan Mahsun Kırmızıgül’den Flaş Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk Devam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini Yalanladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karamollaoğlu’ndan Flaş Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden Kaldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrılık İddialarına Net Cevap
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç Şarkıcı Komşusundan Dayak Yedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Usta Sanatçı’ya Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yoğun Bakıma Kaldırılan Annesi Vefat Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filiz Akın Yoğun Bakıma Kaldırıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Corona Virüse Yakalanan Mahsun Kırmızıgül’den Flaş AçıklamaAğustos 24, 2021-3:38 pm
Aşk DevamAğustos 24, 2021-3:29 pm
İngiltere, Türkiye’de Mülteci Merkezi Haberlerini YalanladıAğustos 24, 2021-2:41 pm
Karamollaoğlu’ndan Flaş AçıklamaAğustos 24, 2021-2:17 pm
Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden KaldırdıAğustos 24, 2021-2:00 pm
Ayrılık İddialarına Net CevapAğustos 24, 2021-12:43 pm
Genç Şarkıcı Komşusundan Dayak YediAğustos 24, 2021-12:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.