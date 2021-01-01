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Sarıklı Amiral Emekli Edildi !

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Sarıklı Amiral Emekli Edildi !
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04 Ağustos 2021 - 16:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Sona Erdi: Sarıklı Amiral Sarı Emekli Edildi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Öte yandan makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması üzerine giydiği cüppe ve sarıklı fotoğrafların basına yansımasının ardından hakkında başlatılan disiplin soruşturması aylardır sonuçlandırılmayan, görevinden alındığı ise aylar sonra açıklanan eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın ise emekliye sevk edilmesi bekleniyordu.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

 

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