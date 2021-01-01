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Duygusal Mektup Ortaya Çıktı

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Duygusal Mektup Ortaya Çıktı
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31 Ağustos 2021 - 16:42
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Usta sanatçı Ferhan Şensoy’un ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Şensoy’un 8 Mart’ta hayatını kaybeden oyuncu dostu Rasim Öztekin’e yazdığı veda mektubu ise gündem oldu.

Türk tiyatrosunun önemi isimlerinden biri olan Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberi Türkiye’yi yasa boğdu.

Mart ayında yakın dostu, usta oyuncu Rasim Öztekin’i kaybeden Ferhan Şensoy, sağlık durumu elvermediği için Öztekin’in anma törenine katılamamış ve bir veda mektubu göndermişti.

Şensoy, mektubunda şunları yazmıştı:

“Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı, kavuğu Şevket Çoruh’a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885’te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede.”

Ferhan Şensoy, 27 sene boyunca elinde tuttuğu kavuğu, 2016 yılında Rasim Öztekin’e devretmişti.

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