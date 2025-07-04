Diziler ve Yarışmalar Kıyasıya Yarıştı: Reytingin Galipleri Açıklandı

3 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar sıralandı.

Now TV’de yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi, Total kategorisinde zirvenin sahibi oldu. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, günü birincilikle tamamladı.

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, hem AB hem de ABC1 gruplarında en çok izlenen program olmayı başardı. Böylece MasterChef, 3 Temmuz akşamının en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

Öte yandan Now Ana Haber, tüm kategorilerde üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Haber bülteni, Total, AB ve ABC1 gruplarında ilk üçe girmeyi başardı.

3 Temmuz reyting sonuçlarına göre, izleyicilerin yaz dönemi tercihlerinin hem dizi hem de yarışma programlarına yöneldiği görüldü.