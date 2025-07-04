  1. Haberler
  2. GENEL
  3. Diziler ve Yarışmalar Kıyasıya Yarıştı: Reytingin Galipleri Açıklandı

Diziler ve Yarışmalar Kıyasıya Yarıştı: Reytingin Galipleri Açıklandı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

3 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar sıralandı.

Now TV’de yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi, Total kategorisinde zirvenin sahibi oldu. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, günü birincilikle tamamladı.

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, hem AB hem de ABC1 gruplarında en çok izlenen program olmayı başardı. Böylece MasterChef, 3 Temmuz akşamının en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

Öte yandan Now Ana Haber, tüm kategorilerde üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Haber bülteni, Total, AB ve ABC1 gruplarında ilk üçe girmeyi başardı.

3 Temmuz reyting sonuçlarına göre, izleyicilerin yaz dönemi tercihlerinin hem dizi hem de yarışma programlarına yöneldiği görüldü.

Diziler ve Yarışmalar Kıyasıya Yarıştı: Reytingin Galipleri Açıklandı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp