21 MENEJERLİK ŞİRKETİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ! OYUNCULARIN SÖZLEŞMELERİ TEK TEK İNCELENECEK

DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNDE REKABET KURUMU’NDAN YENİ SORUŞTURMALAR! 21 MENEJERLİK ŞİRKETİ HEDEFTE

Dizi ve film sektöründe faaliyet gösteren, menajerlik ve dijital yayıncılık hizmetlerine yönelik soruşturmalar, genişletilerek devam ediyor. Ağustos aralıklarında ve ilk olarak Ay Yapım, MedYapım, Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi ve Key Networks Holding Anonim Şirketi’ni kapsayan soruşturmanın kapsamı, 21 menajerlik şirketini de kapsayacak şekilde genişletildi.

REKABETİ KISITLAYICI EYLEMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Rekabet Kurumu, sektördeki şirketlere yönelik yürütücü soruşturmada üç ana konuya odaklanıyor:

Komisyon oranlarının belirlenmesi Boykot kararlarının hazırlanması Kast direktörlerinin menajerlik yapması

YENİ BELGELER TALEP EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Rekabet Kurumu haftanın başında yeniden danışmanlıki ziyaret ederek ek belgeler talep etti. Özellikle yurt dışında kalan hakları içeren oyuncu sözleşmeleriyle ilgili detayların incelendiği ve bu konuda öğrencinin derinleştirildiği belirtildi.

OYUNCU SÖZLEŞMELERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmada, menajerlik şirketleri ile yapım şirketleri arasında yapılan oyuncu sözleşmeleri ve bu sözleşmelerde yer alan yurt dışı haklarının detaylı bir şekilde incelendiği ifade edildi.

SEKTÖRDE YENİ DÜZENLEMELER BEKLENİYOR

Soruşturmaların neden olduğu önemli değişimlere yol açması ayrılırken, rekabeti kısıtlayan depolama önüne geçilmesi ve adil bir iş ortamının çalıştırılması hedefleniyor.