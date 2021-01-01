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Ukraynalı süper model Irina Morozyuk’un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk’un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir
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22 Aralık 2021 - 16:02

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk’un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir

Süper Lig’de bir dönem Rizespor forması da giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk’un eşi Irina Morozyuk’un başı derde girdi.

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk'un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir - Sayfa 1

Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk’un eşi Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla poz verdiği bir videoda Ukrayna Milli Marşı’nı okuduğu için hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk'un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir - Sayfa 2

Telefon kamerasından aynadaki kendisini çeken Morozyuk, elini kalbine götürerek Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk'un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir - Sayfa 3

Ancak Morozyuk’un kıyafeti, birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, iç çamaşırını gösterirken milli marşı okuduğu için kınandı.

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk'un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir - Sayfa 4

Morozyuk devlet sembollerini kötüye kullanmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk'un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir - Sayfa 5

Avukat Yuriy Yurchenko, “Ukrayna Ceza Kanunu’nun 338. maddesine göre, devlet sembollerin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50’sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir” dedi.

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk'un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir - Sayfa 6
Ukraynalı süper model Irina Morozyuk'un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir - Sayfa 7

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk'un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir - Sayfa 11

Ukraynalı süper model Irina Morozyuk'un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir - Sayfa 13

 

 

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