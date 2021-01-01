Ukraynalı süper model Irina Morozyuk’un başı milli marş ile dertte! Hapse girebilir

Avukat Yuriy Yurchenko, “Ukrayna Ceza Kanunu’nun 338. maddesine göre, devlet sembollerin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50’sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir” dedi.