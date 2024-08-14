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Üç çocuk annesi 40 yaşındaki kadın Rusya güzeli oldu!

Üç çocuk annesi 40 yaşındaki kadın Rusya güzeli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ağustos 2024 - 15:09

Mrs Russia 2024 güzellik yarışmasında üç çocuk annesi 40 yaşındaki Ludmila Rojneva isimli kadın Rusya güzeli oldu.

Evli kadınlar arasında düzenlenen ‘Mrs Russia 2024’ güzellik yarışmasının finali Moskova’da yapıldı.

Moskviçmag dergisi etkinlikte, ülkenin dört bir yanından gelen 39 evli kadın yarışmacının mücadele ettiği, bunlardan 13’ünün çok çocuklu annelerden oluştuğu Mrs Russia 2024 güzellik yarışması yapıldı.

Yarışmanın kazananı ise St. Petersburg’dan 40 yaşındaki Ludmila Rojneva oldu.

AYNI ZAMANDA BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİ

Kazakistan’da doğan Rojneva, çocukluğunu Kafkasya’da geçirmiş ve eğitimini ise St. Petersburg Endüstriyel Teknolojiler ve Tasarım Üniversitesi’nde tamamladı.

Aynı zamanda başarılı bir girişimci olan üç çocuk annesi Rojneva, yarışmada büyük beğeni topladı.

İkincilik ise Nijniy Novgorod’dan 35 yaşındaki Darya Zaharova’nın oldu.

Kendi şehrinde de önemli bir güzellik yarışması ödülü kazanan Zaharova, gelecek yıl düzenlenecek olan ‘Mrs. Globe 2024’ yarışmasında Rusya’yı temsil etmek istediğini belirtti.

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