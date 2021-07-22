Ece Hakim’den Bir Başarı Daha

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Harvard Üniversitesi’ni kazandıktan sonra rol aldığı diziden ayrılarak Amerika’ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, eğitimini tamamlamıştı. Hayalini gerçekleştiren Hakim, 2021 yılında ABD üniversitelerinde başarı gösteren 25 Türk öğrenciden biri oldu

Genç oyuncu Ece Hakim (23), 2016 yılında Harvard Üniversitesi’ni tam burslu kazanmış ve eğitimi nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmaya karar vermişti. Bitirme tezini veren Hakim, geçtiğimiz mayıs ayında da mezun olmuştu. Oyuncu, 2021 yılında ABD üniversitelerinde başarı gösteren 25 Türk öğrencinin arasında yer aldı.

EN BAŞARILI 25 TÜRK ÖĞRENCİ ARASINDA!

www.studyinamerica.com sitesinin yaptığı araştırmada Türkiye’den ABD’ye giden öğrencilerin, 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla mezun olması ve üstün liderlik özellikleri değerlendirildi. Harvard Üniversitesi’nden mezun olan Ece Hakim, aynı zamanda tarih alanında yandal da yaparak, başarılı yüzde 10’luk dilime girdi.

Ünlü oyuncu, ayrıca Summa Cum Laude Onur Ödülü alarak, listede en başarılı 25 öğrenciden biri oldu.