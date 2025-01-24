SOSYETE’DE KOCA KAVGASI

SOSYETENİN ‘KOCANI SATEN ALMA’ KAVGASI SONUÇLANDI! MAHKEMEDEN DÖRT TAKSİTLİ CEZA KARARI

Turizm şirketi CEO’su Bertan Aner’in eşi Burcu Tandoğan’ın, Ayça Kerimoğlu’na hakaret ettiği metinli mesajlarla başlayan dava sonuçlandı. Mahkeme, Burcu Tandoğan’a “hakaret” suçundan 4 bin 200 TL adli para cezası verdi. Ceza, dört taksit halinde ödenecek.

NE OLMUŞTU?

Bertan Aner, 2020 yılında Ayça Kerimoğlu’ndan boşandıktan sonra Burcu Tandoğan ile evlendi. İddiaya göre Tandoğan, Kerimoğlu’na, “Kocanı satın aldım. Ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın” şeklindeki mesajlar attı ve eve girmeye çalıştı. Kerimoğlu, yaşanan olayların ardından savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

MAHKEME SÜRESİ

Savcılık, Burcu Tandoğan hakkında “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret”, “kadına karşı tehdit” ve “konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs” suçlarından dava açtı. Ancak mahkeme, “tehdit” ve “konut dokunulmazlığının” suçlamalarından Tandoğan’ı beraat ettirdi.

4 TAKSİTLE ÖDEME KARARI

Sanığın, “varoş, sefil kar, utanmaz” gibi hakaret içerikli mesajlar mahkemeye göndererek, Burcu Tandoğan’a 4 bin 200 TL adli para cezasına karar verdi. Ceza, dört taksitle ödenecek.

TARAFLARIN İDDİALARI

Burcu Tandoğan: Mesajların kendi numarasından atılmadığını ve bu mesajların gerçekliğinin şüpheli olduğunu öne sürdü. Ayrıca Kerimoğlu’nun huzursuzluk yaratma amacına yönelik iş yerine gelip kırıldığını iddia etti.

Ayça Kerimoğlu: Tandoğan’ın, kendisini tehdit ettiği, çocuğu ile görüşmelerde sorun çıkardığını ve farklı numaralardan rahatsız edici mesajlar atmaya devam ettiğini ifade etti.

Mahkeme, Kerimoğlu’nun iddialarını haklı bularak Tandoğan’a hakaret suçundan ceza verdi.