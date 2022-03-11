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Didem’in Başına Gelen İlginç Olay! Sosyal Medyacı Şifreleri Çaldı…

Didem’in Başına Gelen İlginç Olay! Sosyal Medyacı Şifreleri Çaldı…
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11 Mart 2022 - 13:13

Didem’in Başına Gelen İlginç Olay! Sosyal Medyacı Şifreleri Çaldı…

Didem Aksu ve kuzeninin sosyal medyasını yöneten; sözde sosyal medyacı şahıs; Didem Aksu ve kuzeninin artık kendisiyle çalışmamak istedikleri için; instagram şifrelerini istemeleri üzerine Aksu’yu arayıp hakaret, küfür, tehdit, şantaj, dayak ve ölümle tehdit gibi unsurlarla mağdur etmiş! Hatta daha da ileri gidip Didem Aksu’nun ulusal basında çıkan gazete ve dergilerdeki bikinili ve yarı çıplak kapak fotoğraflarını şantaj unsuru olarak kullanıp” Sen busun işte kızım, beni kıskanıyorsun, bana benzemeye çalışıyorsun, bir tarafıma benziyorsun, iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun, çirkinsin, seni döveceğim, kocama dövdürteceğim” gibi ağır hakaret, iftira, itham ve küfürler yağdırmaya başlamış! Didem Aksu’nun dediğine göre” Her sosyal medyacıyım diyenle çalışmayın! Herkese şifrenizi vermeyin! Bu insanlar hem sayfamı 2 kez kapattılar hem de hakaret ettiler. Benim ulusal basında çıkan fotolarımla beni belaltı vurmaya çalıştılar! Sanat için her şey yapılır ben sonuçta uzun yıllardır bu sektördeyim beni bilen bilir, showbusiness her şeyi kaldırır. Modelim ve oyuncuyum benim soyunmuş olmam kimseyi ilgilendirmez sonuçta sokakta o şekilde gezmiyoruz! Beni kimse bu bayat numaralarla itham edemez. Şifremizi istemekle benim basındaki fotolarımın ne alakası var! Bu bir kadının kadına olan şiddetidir! Kuzenim ve ben bu olayı adli merceğe taşıdık umarım bu tip insanlar piyasadan silinirler! Ailecek çok mağduruz; Türk adaletine güveniyorum!” dedi

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