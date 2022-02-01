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Zorunlu trafik sigortasında aylık zam oranı artırıldı

Zorunlu trafik sigortasında aylık zam oranı artırıldı
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15 Nisan 2022 - 16:03

Zorunlu trafik sigortasında aylık zam oranı artırıldı

Zorunlu trafik sigortasına her ay yapılan otomatik zam oranı artırıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) genelgesine göre, prim tutarlarına yapılan aylık zam oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e yükseltildi. Yapılan yeni düzenlemeyle trafik sigortası primleri Ocak ayına göre aralık ayında yüzde 50 oranında artacak. Yeni tarifeler 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Zorunlu trafik sigortasına zam...

Araç sahipleri için yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında her ay yapılan otomatik zam oranında artırıma gidildi.

Öyle ki, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası primleri genelgesinde değişiklik yaptı. Buna göre, prim tutarlarına yapılan aylık zam oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e yükseltildi.

 

Şubat ayında trafik sigortası primlerine yüzde 20 oranında zam yapılmış ve geçen yıl yüzde 1 olan aylık artış oranı yüzde 1.5’e yükseltilmişti. Yapılan yeni düzenlemeyle trafik sigortası primleri Ocak ayına göre aralık ayında yüzde 50 oranında artacak.

Zorunlu trafik sigorta primleri illere ve basamaklara göre değişiyor. Aylık artış oranı geçen yıl yüzde 1’di, bu yıl yüzde 1.5’e çıkartılmıştı. 1 Mayıs’tan itibaren yüzde 2.25’e çıkacak.

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