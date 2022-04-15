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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
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15 Nisan 2022 - 16:00

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Diego Rossi’nin bonservis bedelinin 5,5 milyon Euro’ya alınmak için anlaşıldığını ve üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

SON DAKİKA: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle alındı... - FB haberleri

Fenerbahçe, Diego Rossi’nin bonservisini aldığını KAP’a bildirdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

“2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi’nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.

 

Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

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