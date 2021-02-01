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Akşener’den Pakdemirli’ye Sert Sözler

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Akşener’den Pakdemirli’ye Sert Sözler
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30 Temmuz 2021 - 16:13
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’de çıkan yangınlar hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi eleştirdi.

Akşener'den Pakdemirli'ye Sert Sözler: Beceriksizlikte Dünya Markası

Grup toplantısından video paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Türkiye’nin güney illerinde çıkan yangınlar kaşısındaki tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

“YA HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN…”

“Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım” diyen Akşener “Bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz. Bu ciddiyetsiz yönetim anlayışınızla hâlâ o koltuklarda oturup sorumsuzca konuşabiliyorsunuz ya hepinize yazıklar olsun…” ifadelerini kullandı.

 

 

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