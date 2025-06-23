BAHÇELİ’DEN YİNE HEDEF GÖSTERME: “YARIM AYDINLAR, SAFRALAŞMIŞ UZMANLAR”

Devlet Bahçeli’den Sert Açıklama: “Yarım Aydınlar, Safralaşmış Uzmanlar!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yeni hükümet sistemine yöneltilen eleştiriler üzerinden medya, akademi ve bazı gazetecilere sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı ve benzeri köşe yazarlarını hedef alarak “yarım aydınlar, sözde uzmanlar, safralaşmış kalemler” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’den Medya ve Akademiye Sert Eleştiri

Devlet Bahçeli, konuşmasında özellikle parlamenter sistem çağrısı yapanları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirenleri hedef aldı. “Zeka özrü ve ahlak zayıflığı” ifadeleriyle bu eleştirileri nitelendiren Bahçeli, muhalefet partilerinin yanı sıra bazı köşe yazarlarını da “fikri bulanıklıkla” suçladı.

Altaylı İddiası: Hedef Kimdi?

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından gözler, son günlerde Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Fatih Altaylı gibi gazetecilere çevrildi. Kamuoyunda Bahçeli’nin söz konusu ifadeleriyle Altaylı’yı doğrudan hedef aldığı yorumları yapıldı.