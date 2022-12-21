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ZOMBİ AVCISI ŞAFAK!

ZOMBİ AVCISI ŞAFAK!
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21 Aralık 2022 - 16:21

İlk olarak 2007 yılında sinemaseverlerle buluşan ‘Kutsal Damacana’ serisinin 4’üncü filmini zombiler bastı! Zombi sahneleri için sete gelen 4 kişilik makyaj ekibi, 20 oyuncuyu 12 saatte çekimlere hazırladı.

‘Kutsal Damacana’ serisiyle özdeşleşen Şafak Sezer, başrolünde yer aldığı ve 20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek olan yeni filmi için düşmanlarıyla objektiflere poz verdi.

 

‘Kutsal Damacana’da Şafak Sezerin korkunç ordusu

 

Serinin son filmi; Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesini konu alıyor. Senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı yapımın yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor.

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