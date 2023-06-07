Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı

Dün akşam düzenlenen PowerTürk Müzik Ödülleri’ne katılan Defne Samyeli, dekolteli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kasık dekolteli siyah bir elbise tercih eden 50 yaşındaki güzel oyuncu, fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.

Şarkıcılığın yanı sıra son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli, dün akşam düzenlenen PowerTürk Müzik Ödülleri’ne katıldı.

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Gecede En Güçlü İkili Ödülü’nü Köfn’e takdim eden Defne Samyeli, kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

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KASIK DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ Törende siyah beyazdan oluşan göbek ve kasık dekolteli bir elbise tercih eden Defne Samyeli, Instagram hesabından verdiği pozları paylaştı.

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Sağlıklı beslenerek düzenli olarak spor yapan 50 yaşındaki Samyeli, fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

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ESKİ SEVGİLİSİ CEM YILMAZ’LA PİŞTİ OLDU Öte yandan iki yıl aşk yaşayan ve ilişkileri ihanet iddiasıyla biten Defne Samyeli ile Cem Yılmaz dün akşam törende pişti oldu. İkili konuşmadan etkinlik alanına geçti.

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İşte Defne Samyeli’nin dekolteli kıyafetiyle verdiği pozlar…

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