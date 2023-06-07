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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı

Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Haziran 2023 - 11:07

Dün akşam düzenlenen PowerTürk Müzik Ödülleri’ne katılan Defne Samyeli, dekolteli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kasık dekolteli siyah bir elbise tercih eden 50 yaşındaki güzel oyuncu, fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.

Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 1

Şarkıcılığın yanı sıra son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli, dün akşam düzenlenen PowerTürk Müzik Ödülleri’ne katıldı.

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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 2

Gecede En Güçlü İkili Ödülü’nü Köfn’e takdim eden Defne Samyeli, kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 3

KASIK DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Törende siyah beyazdan oluşan göbek ve kasık dekolteli bir elbise tercih eden Defne Samyeli, Instagram hesabından verdiği pozları paylaştı.

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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 4

Sağlıklı beslenerek düzenli olarak spor yapan 50 yaşındaki Samyeli, fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 5

ESKİ SEVGİLİSİ CEM YILMAZ’LA PİŞTİ OLDU

Öte yandan iki yıl aşk yaşayan ve ilişkileri ihanet iddiasıyla biten Defne Samyeli ile Cem Yılmaz dün akşam törende pişti oldu. İkili konuşmadan etkinlik alanına geçti.

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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 6

İşte Defne Samyeli’nin dekolteli kıyafetiyle verdiği pozlar…

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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 7
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 8
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 9
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 10
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 11
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 12
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 13
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 14
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 15
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 16
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 17
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 18
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 19
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 20
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 21
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 22
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 23
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 24
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 25
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 26
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 27
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 28
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 29
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Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı - Sayfa 30

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