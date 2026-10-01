UEFA’dan Fatih Terim’e bomba görev! Galatasaray-Barcelona maçını analiz edecek

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir görev üstlenecek. Terim, organizasyon kapsamında UEFA teknik gözlemcisi olarak görev yaptığını açıklarken, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını da yerinde takip ederek analiz edeceğini duyurdu.

Uzun yıllar Galatasaray ve A Milli Takım’da teknik direktörlük yapan Terim, UEFA adına gerçekleştirdiği gözlemcilik görevi kapsamında karşılaşmaların teknik ve taktik analizlerini hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, daha önce de Şampiyonlar Ligi’nde bir karşılaşmayı UEFA teknik gözlemcisi olarak takip ettiğini belirtti.

Fatih Terim UEFA adına maçları analiz ediyor

Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı’nın İtalya ile oynadığı karşılaşmada yorumcu olarak görev yaparken, yayıncı kuruluş görevlisi ve Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen’e UEFA’daki görevi hakkında açıklamalarda bulundu.

Terim, UEFA tarafından kendisine belirli karşılaşmaların analiz edilmesi görevinin verildiğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, UEFA’nın kendisinden görevlendirildiği maçları takip ederek teknik değerlendirme ve rapor hazırlamasını istediğini belirtti.

Terim daha önce geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Arsenal-Sporting karşılaşmasını Londra’da tribünden takip ettiğini ve UEFA teknik gözlemcisi sıfatıyla raporladığını ifade etti.

Sıradaki görev Galatasaray-Barcelona maçı

Fatih Terim’in UEFA kapsamında gerçekleştireceği bir sonraki görevin adresi ise İstanbul olacak.

Terim, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak mücadeleyi UEFA teknik gözlemcisi olarak analiz edeceğini açıkladı.

Deneyimli teknik adam, 13 Ekim’de oynanacak karşılaşmayı takip ederek UEFA adına teknik değerlendirmelerde bulunacak.

Bu görev, Terim açısından ayrıca dikkat çekici bir anlam taşıyor. Çünkü uzun yıllar Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapan deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde önemli başarılara imza attığı kulübün Avrupa’nın en önemli organizasyonlarından birindeki karşılaşmasını bu kez UEFA adına değerlendirecek.

Galatasaray sahasında Barcelona’yı ağırlayacak

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek.

İki takım arasındaki mücadele 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de oynanacak.

Karşılaşma öncesinde gözler hem Galatasaray’ın hem de Barcelona’nın kadro tercihleri, oyun planları ve teknik direktörlerin taktik hamlelerine çevrilecek.

Fatih Terim de UEFA teknik gözlemcisi olarak karşılaşmayı takip ederken özellikle takımların oyun organizasyonları, hücum ve savunma anlayışları ile teknik-taktik tercihlerini değerlendirecek.

Terim’in UEFA görevi devam ediyor

Fatih Terim’in UEFA teknik gözlemciliği, deneyimli teknik adamın futbol dünyasındaki görev alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Türkiye’de ve Avrupa’da önemli deneyimler yaşayan Terim, UEFA’nın görevlendirdiği karşılaşmaları izleyerek hazırladığı raporlarla organizasyona katkı sağlıyor.

Teknik gözlemcilerin maç sırasında takımların oyun yapısını ve teknik-taktik uygulamalarını değerlendirmeleri, karşılaşmanın ardından ise UEFA’nın belirlediği kriterler doğrultusunda raporlama yapmaları bekleniyor.

Daha önce Arsenal-Sporting maçını izlemişti

Terim’in UEFA kapsamındaki önceki görevlerinden biri geçen sezon oynanan Arsenal-Sporting karşılaşması olmuştu.

Londra’daki mücadeleyi yerinde takip eden Terim, UEFA teknik gözlemcisi olarak karşılaşmaya ilişkin rapor hazırlamıştı.

Şimdi ise deneyimli teknik adamın önündeki görev, Avrupa futbolunun iki önemli kulübünün karşı karşıya geleceği Galatasaray-Barcelona maçı olacak.

Gözler 13 Ekim’deki dev mücadelede

Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında futbolseverlerin en fazla takip edeceği karşılaşmalardan biri olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki performansı kadar Barcelona’nın İstanbul’daki mücadelesi de merakla beklenirken, karşılaşmayı UEFA adına takip edecek Fatih Terim’in hazırlayacağı teknik rapor da dikkat çekiyor.

Terim, yıllarca teknik direktör olarak mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde bu kez farklı bir görevle yer alacak ve Galatasaray’ın Barcelona karşısındaki performansını UEFA teknik gözlemcisi olarak değerlendirecek.