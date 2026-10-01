Dilan Polat hakkında karar çıktı! Tutuklanmadı, adli kontrol şartıyla serbest

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Polat, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimlik tarafından Dilan Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve haftada bir gün imza verme yükümlülüğü getirilmesine karar verildi.

Soruşturma sosyal medya paylaşımı üzerine başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, sosyal medyada paylaşılan bir görüntünün ardından başlatıldığı belirtildi. Polat, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade verdi

Adliyeye getirilen Dilan Polat, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. İfade işlemi sırasında fenalaşan Polat için sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Polat’ın ifade işlemlerine devam edildi. Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ise Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haftada bir gün imza şartı getirildi

Hakimlikteki işlemlerinin ardından Dilan Polat hakkında karar verildi.

Polat, tutuklanmadı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Karar kapsamında kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca haftada bir gün imza verme yükümlülüğü uygulanmasına hükmedildi.

Böylece soruşturma kapsamında Polat’ın tutuklanması yönünde bir karar çıkmazken, yargı sürecinde belirlenen adli kontrol tedbirlerine uyması gerekecek.

Soruşturmadaki iddiaların kaynağı

Basına yansıyan bilgilere göre soruşturmanın, Polat’ın eski yakın arkadaşının başsavcılığa yaptığı şikayet üzerine başlatıldığı öne sürüldü.

Şikayet kapsamında bazı WhatsApp yazışmalarının da dosyaya delil olarak sunulduğu ve bu yazışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerdiği ileri sürülen ifadelerin bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddialar soruşturma kapsamında değerlendirilirken, soruşturmanın sonucuna ilişkin nihai bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Dilan Polat daha önce de tutuklanmıştı

Dilan Polat, 2023 yılında eşi Engin Polat ve bazı şüphelilerle birlikte yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Polat ve diğer şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahisle bağlantılı suçlamalar yöneltilmişti.

Polat, bu soruşturma kapsamında 9 aydan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sosyal medya hesapları da gündeme gelmişti

Dilan Polat’ın sosyal medya hesapları da 2026 yılında alınan erişim engeli kararlarıyla gündeme gelmişti.

Basına yansıyan bilgilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu sonrasında Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli uygulanmış, daha sonra farklı sosyal medya hesaplarına yönelik de erişim kısıtlamaları gündeme gelmişti.

Soruşturma devam ediyor

Son kararla birlikte Dilan Polat hakkında tutuklama uygulanmazken, soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirleri yürürlükte olacak.

Polat’ın yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek ve haftada bir gün imza verme yükümlülüğü bulunacak. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ise yapılacak adli işlemlerin ardından netleşecek.