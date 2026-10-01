2,2 milyar TL tartışması büyüyor! “İade edildi” iddiasına Nagehan Alçı’dan itiraz

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan yaklaşık 2,2 milyar TL’lik iade iddiası yeni bir açıklamayla yeniden tartışma konusu oldu.

Kaya çiftiyle ilgili ilk olarak, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde edildiği öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar TL’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddia 29 Eylül’de Ekonomim tarafından haberleştirilmiş, başka yayın organlarında da yer almıştı. Ancak gazeteci Nagehan Alçı, kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda bu bilginin doğru olmadığının kendisine aktarıldığını söyledi.

2,2 milyar TL’lik iade iddiası gündeme gelmişti

Kamuoyunda tartışılan fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler gündeme gelmişti.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde, çiftin söz konusu hisselere yaklaşık 163 milyon TL yatırım yaptığı ve işlemler sonucunda yaklaşık 2,2 milyar TL seviyesinde kazanç elde ettiği ileri sürülmüştü.

Ancak bu rakamların Kaya çiftinin kesinleşmiş işlem dökümü olduğuna ilişkin resmi makamlarca kamuoyuna açıklanmış bir belge bulunmadığı da haberlerde belirtilmişti.

29 Eylül’de ise Ekonomim, Kaya çiftiyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. Haberde yaklaşık 2,2 milyar TL’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldığı öne sürüldü.

Nagehan Alçı: “Haberin doğru olmadığı söylendi”

İade iddiasının ardından gazeteci Nagehan Alçı konuya ilişkin kendi kaynaklarıyla görüştüğünü açıkladı.

Alçı, YouTube kanalında yaptığı yayında, söz konusu paranın iade edildiği yönündeki haberin kendisine ulaşan bilgilerle doğrulanmadığını belirtti.

Alçı, kaynaklarına sorduğunu ve güvendiği bir-iki kaynaktan haberin doğru olmadığı yönünde bilgi aldığını söyledi.

Alçı’nın yayındaki ifadelerine göre, ortada henüz hukuki bir süreç bulunmadığı gerekçesiyle bu aşamada böyle bir iadenin yapılamayacağı yönünde değerlendirme de kendisine aktarıldı.

Aynı konuda iki farklı iddia ortaya çıktı

Böylece yaklaşık 2,2 milyar TL’nin akıbetine ilişkin kamuoyuna iki farklı bilgi yansımış oldu.

İlk iddia, Kaya çifti tarafından söz konusu tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bildirdiği hesaba yatırıldığı yönündeydi.

Nagehan Alçı’nın kaynaklarına dayandırdığı açıklama ise paranın iade edilmediği yönünde.

Bu nedenle söz konusu ödemenin gerçekten yapılıp yapılmadığı konusu yeni bir tartışma başlığı haline geldi. Alçı’nın açıklamasını aktaran T24 de iade iddiasının doğrulanmadığını bildirdi.

Henüz resmi doğrulama bulunmuyor

İade tartışmasında dikkat çeken noktalardan biri, yaklaşık 2,2 milyar TL’lik ödemenin yapıldığına ilişkin resmi bir açıklamanın bulunmaması.

Ekonomim’in haberinde ödeme yapıldığı ileri sürülürken, Nagehan Alçı’nın aktardığı kaynaklar ise bunun doğru olmadığını savunuyor. Dolayısıyla mevcut bilgiler arasında bir çelişki bulunuyor.

Kaya çifti veya ilgili kamu kurumları tarafından bu tartışmayı kesin biçimde sonlandıracak resmi bir açıklama yapılmadığı sürece, 2,2 milyar TL’nin gerçekten Hazine’ye aktarılıp aktarılmadığı konusunda kesin bir sonuca varılamıyor.

Soruşturmanın odağındaki hisse işlemleri

Tartışmanın temelinde Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili işlemler bulunuyor.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın söz konusu hisselerde gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler nedeniyle yüksek miktarda kazanç sağladıkları iddia edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından çiftin mal varlıklarına ilişkin de hukuki süreç gündeme geldi. Medyascope’un haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi.

Etkin pişmanlık tartışması da gündemde

İade iddiasının kamuoyuna yansımasının ardından, söz konusu ödemenin hukuki niteliği ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de tartışılmaya başlandı.

Ekonomim’in haberinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında belirli şartların yerine getirilmesi halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabileceğine ilişkin düzenlemelere yer verildi. Ancak bunun somut dosyada nasıl uygulanacağı, yetkili kurumların ve yargı makamlarının değerlendirmesine bağlı.

Gözler resmi açıklamalarda

Yaklaşık 2,2 milyar TL’lik iade iddiasıyla başlayan tartışma, Nagehan Alçı’nın açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Bir tarafta paranın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldığını öne süren haberler bulunurken, diğer tarafta Alçı’nın görüştüğü kaynakların bu bilgiyi doğrulamadığı yönündeki açıklama yer alıyor.

Bu nedenle 2,2 milyar TL’nin iade edilip edilmediği konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Tartışmanın netleşmesi için Kaya çifti veya ilgili kamu kurumlarından yapılacak resmi açıklamalar önem taşıyor.