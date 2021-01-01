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Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu…

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu…
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27 Kasım 2021 - 12:43

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu…

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sevişme görüntüleri paylaştıktan sonra erkeklere nasihatte bulundu.

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 1

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünde, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat’ın sunduğu Al Sana Haber programının bir diğer yorumcusu olan Tuğba Ekinci, Nihat Doğan’la kavga ederek programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 2

Sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı, en son Deniz Akkaya’ya sorduğu “Biseksüel misin?” sorusuyla adından söz ettirmişti.

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 3

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci, bu defa ilginç bir açıklamaya imza attı.

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 4

Instagram’ın hikaye bölümünden sevişme videosu paylaşan hemen ardından erkeklere nasihatte bulundu.

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 5

“Erkeğin görevi kadınını sadece korumak, sevmekten ibarettir. Bunu yapamayan erkek müsveddeleri kendinize gelin! Kimse sizin anneniz değil. Adam olun! Kadına şiddet bu iki anlamı bilmedikleri için var.” notunu ekledi.

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 6

İşte Tuğba Ekinci’nin o sahnelerine dair paylaşımları…

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 7
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 8
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 9

Tuğba Ekinci, dekolteli paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 10

İşte Tuğba Ekinci’nin o derin dekolteli fotoğrafları…

Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 11
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 12
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 13
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 14
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 15
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 16
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 17
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 18
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 19
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 20
Tuğba Ekinci sevişme sahnelerini paylaşıp erkeklere seslendi! Nasihatte bulundu… - Sayfa 21
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