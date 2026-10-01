“Burnunu yaptırsana” demişti! Ecem Erkek’ten olay yaratan cevap

Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncularından Ecem Erkek, sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen bir mesaja verdiği yanıtla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, bir takipçisinin dış görünüşü üzerinden yaptığı yoruma sessiz kalmadı.

Sosyal medyada zaman zaman ünlü isimlerin fiziksel görünümleri üzerinden yapılan yorumlar tartışma konusu olurken, Ecem Erkek de kendisine gelen bir mesajı takipçileriyle paylaşarak verdiği esprili yanıtla dikkat çekti.

“Burnunu yaptırsana” mesajına kayıtsız kalmadı

37 yaşındaki oyuncuya bir sosyal medya kullanıcısı tarafından “Burnunu yaptırsana” şeklinde bir mesaj gönderildi.

Ecem Erkek, takipçisinin bu yorumunu görmezden gelmek yerine mesajı kendi sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti.

Oyuncunun yanıtı ise kısa sürede dikkat çekti.

Erkek, takipçisine yönelik paylaşımında, “Sayın burun meraklısı, yaptırayım da senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun söz konusu yanıtı, takipçileri arasında kısa sürede yayıldı.

Esprili yanıtı sosyal medyada gündem oldu

Ecem Erkek’in verdiği cevap, sosyal medyada farklı kullanıcıların da dikkatini çekti.

Oyuncunun takipçileri, fiziksel görünüş üzerinden yapılan yorumlara karşı verdiği bu yanıtı sosyal medya hesaplarından paylaşırken, birçok kullanıcı da benzer yorumların ünlü isimlerin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının günlük hayatında da karşılaşabildiğine dikkat çekti.

Özellikle kadın oyuncuların ve sanatçıların dış görünüşleri üzerinden yapılan yorumlar, sosyal medyada sık sık tartışma konusu oluyor.

Ecem Erkek’in ise kendisine yöneltilen yoruma doğrudan ve esprili bir şekilde karşılık vermesi, paylaşımın kısa sürede daha geniş bir kitleye ulaşmasına neden oldu.

Ecem Erkek daha önce de sosyal medyada gündeme gelmişti

Güldür Güldür Show’daki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ecem Erkek, tiyatro ve televizyon çalışmalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Oyuncu, özellikle samimi ve mizahi üslubuyla yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Bu kez de kendisine gönderilen tek cümlelik bir mesajı paylaşan Erkek, yine mizahı ön plana çıkaran bir cevap verdi.

Sosyal medyada fiziksel görünüş tartışması

Ünlü isimlere yönelik sosyal medya yorumlarında fiziksel görünüş üzerinden yapılan değerlendirmeler uzun süredir tartışılıyor.

Oyuncular, şarkıcılar ve televizyon dünyasının tanınan isimleri, zaman zaman takipçilerinden görünüşleriyle ilgili olumlu ya da olumsuz yorumlar alabiliyor.

Ecem Erkek’in paylaşımı da bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Oyuncunun takipçisine verdiği yanıtın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, kişilerin dış görünüşleri üzerinden yorum yapılmasının doğru olup olmadığı konusunda görüşlerini paylaştı.

Takipçilerinden destek mesajları geldi

Ecem Erkek’in paylaşımının ardından oyuncuya destek veren çok sayıda kullanıcı oldu.

Bazı takipçiler, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında yapılan fiziksel görünüş yorumlarının sınırları aşabildiğini belirtirken, bazı kullanıcılar da Erkek’in yanıtını mizahi buldu.

Oyuncunun özellikle “her şeye burnumu mu sokayım?” ifadesi ise paylaşımın en çok dikkat çeken bölümü oldu.

Ecem Erkek’in yanıtı gündem oldu

Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşım, Ecem Erkek’in takipçisine verdiği yanıtı gündemin öne çıkan magazin başlıklarından biri haline getirdi.

Oyuncu, kendisine yöneltilen “Burnunu yaptırsana” yorumuna karşılık vererek, dış görünüşü üzerinden yapılan bir değerlendirmeyi yine aynı kelime üzerinden yaptığı kelime oyunuyla yanıtladı.

Paylaşımın ardından konu sosyal medyada geniş şekilde konuşulurken, Ecem Erkek’in esprili üslubu da takipçilerinin dikkatini çekti.