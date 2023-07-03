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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’

Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Temmuz 2023 - 11:31

Şeyma Subaşı ile boşandıktan bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan ve her fırsatta sevgilisiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, paylaştığı karelerle ezber bozdu. Romantik pozların altına düştüğü not ise dikkat çekti.

Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 1

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 2

Kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya ile hiç ayrılmayan Ilıcalı sevgilisine doğum günü yaptı.

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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde ilişkisi ve sevgilisi için “Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” diyen Ilıcalı aşk pozlarıyla da şaşırttı.

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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 4

AŞK DOLU POZLAR

Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer ezber bozdu.

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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 5

Sevgilisiyle pozlarını paylaşan ünlü isim, düştüğü notla dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 6

“Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın” diyen Ilıcalı, şöyle devam etti:

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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 7

“Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.”

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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 8

İşte o kareler…

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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 9
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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 10
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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 11
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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 12
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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 13
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Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’ - Sayfa 14

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