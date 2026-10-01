HAYRANLARI DİZİYİ BEKLİYOR!

NOW ekranlarının sevilen yapımlarından Yeraltı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizide yeni sezon için geri sayım başladı.

Sezon arasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanan yapım, yalnızca mevcut karakterlerin hikâyeleriyle değil, kadroya dahil olan yeni oyuncularla da dikkat çekiyor. Geçmişten gelen hesaplaşmaların yeniden gündeme geleceği yeni sezonda karakterler arasındaki dengelerin değişmesi bekleniyor.

Dizinin yeni sezonu 7 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezon öncesi heyecan arttı

İlk sezonuyla izleyicilerin ilgisini çeken Yeraltı, sezon arasının ardından yeni hikâyelerle geri dönüyor. Dizinin takipçileri bir yandan mevcut karakterlerin yaşadığı olayların nasıl sonuçlanacağını merak ederken, diğer yandan hikâyeye dahil olacak yeni isimlerin dengeleri nasıl değiştireceğini bekliyor.

NOW tarafından yayınlanan yeni sezon duyurusunda, geçmişte yaşanan olayların yeniden gündeme geleceğine ve karakterler arasındaki hesaplaşmaların derinleşeceğine ilişkin ipuçları dikkat çekti.

Yeni sezonda bazı ilişkilerin farklı bir boyut kazanması, karakterlerin daha önce karşılaşmadıkları sorunlarla mücadele etmesi ve hikâyenin yeni karakterlerle birlikte genişlemesi bekleniyor.

Kadroya dikkat çeken isimler katıldı

Yeraltı’nın yeni sezonunda oyuncu kadrosuna önemli isimler dahil oldu.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan’ın yanı sıra yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer de dizinin kadrosunda yer alacak.

Özellikle İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı’nın hikâyeye dahil olması izleyicilerin merakını artırdı. Yeni oyuncuların canlandıracağı karakterlerin mevcut karakterlerle kuracağı ilişkiler ve olayların gelişimine yapacağı etki, sezonun önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Dizinin genişleyen kadrosunda ayrıca Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak da yer alıyor.

İlk tanıtım yeni sezondan ipuçları verdi

Yeni sezon öncesinde yayınlanan ilk tanıtımda dizinin hikâyesine ilişkin dikkat çeken sahneler yer aldı.

Tanıtımda Sultan ile Haydar Ali’nin düğününden görüntüler izleyiciyle buluşurken, Ceylan ile Haydar Ali arasındaki gerilim de öne çıktı. Karakterler arasındaki ilişkilerin yeni sezonda daha karmaşık bir hal alacağının sinyallerini veren sahneler, izleyicilerin merakını artırdı.

Düğün görüntülerinin yanı sıra karakterler arasındaki yüzleşmeler de tanıtımın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Şükran Ovalı’nın karakteri geçmişten geliyor

Yeni sezonun en çok merak edilen detaylarından biri de Şükran Ovalı’nın canlandıracağı karakterin hikâyedeki yeri oldu.

Tanıtımda, Ovalı’nın hayat vereceği karakterin Bozkurt’un geçmişinden gelen önemli bir isim olduğuna ilişkin ipuçları verildi. İkilinin geçmişine dair yapılan konuşmalar, eski hesapların yeniden açılacağının sinyalini verdi.

Geçmişte yaşanan olayların bugünkü karakter ilişkilerine nasıl yansıyacağı ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

Karakterler yeni sınavlarla karşı karşıya

Yeraltı’nın yeni sezonunda hikâyenin yalnızca yeni karakterlerle değil, mevcut karakterlerin yaşayacağı değişimlerle de ilerlemesi bekleniyor.

Geçmişten gelen olayların yeniden gündeme gelmesiyle birlikte karakterler arasında yeni çatışmalar yaşanacak. Bazı ilişkilerde dengelerin değişmesi, daha önce kurulmuş ittifakların sorgulanması ve yeni karşılaşmaların yaşanması sezonun hikâye akışında önemli rol oynayacak.

İlk tanıtımda yer alan düğün, yüzleşme ve geçmişe uzanan bağlantılar da dizinin yeni sezonda birden fazla hikâye kolunu bir araya getireceğini gösteriyor.

Yeraltı ne zaman başlayacak?

Yeni sezonu merakla beklenen Yeraltı, 7 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de NOW’da yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Yeni oyuncuların katıldığı geniş kadrosu, değişen ilişkileri ve geçmişten gelen hesaplaşmalarıyla ikinci sezon için hazırlanan dizi, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin merak ettiği sorulara yanıt vermeye başlayacak.

Hayranların gözü ise yeni sezonun ilk bölümünde yaşanacak gelişmelerde olacak. Özellikle yeni karakterlerin hikâyeye nasıl dahil olacağı ve mevcut k