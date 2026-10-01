Mahassine Merabet’in Saad Lamjarred Paylaşımı Tartışma Yarattı: Kadın Hayranların Tepkisi Ne Olacak?

Cenk Torun ile devam eden boşanma ve zina davasıyla gündeme gelen Mahassine Merabet’in, 6 kadına tecavüz suçlamalarıyla gündeme gelen Saad Lamjarred için paylaştığı dua mesajı yeni bir tartismanin fitilini atesledi.

Faslı oyuncu Mahassine Merabet, Instagram hikâyesinde Faslı şarkıcı Saad Lamjarred’in görüntüsünü paylaşarak Arapça bir dua yayımladı. “Allah’ım, onun esaretini çöz ve sıkıntısını gider” anlamına gelen destek mesaji destekcilerinin tepkisine yol acti.

Ancak paylaşımın zamanlaması ve kamuoyunda yarattığı tartışma, gözleri bir kez daha Merabet’e çevirdi.

Kadın dayanışması mı, çifte standart tartışması mı?

Saad Lamjarred, Fransa’da 26 Eylül 2026’da sonuçlanan temyiz yargılamasında, 2016 yılında yaşanan olayla ilgili ağırlaştırılmış tecavüz suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Bu gelişmelerin ardından gelen destek mesajı, kadınların hakları ve dayanışma konusundaki tutumlar üzerinden de tartışılabilecek bir paylaşım olarak öne çıktı.

Merabet’in Cenk Torun’un devam eden boşanma davasında adının zina iddiaları kapsamında geçmesi de bu tartışmaya ayrı bir boyut kazandırıyor.

İtibar tartışması büyüyecek mi?

Merabet’in paylaşımının kadın hayranlar arasında tepki doğurduğu veya geniş çaplı bir boykot başlatıldığı sosyal medyada dolasiyor. Hayranlarinin tepkisi uzerine paylastigi hikayeyo hizla silen Merabet, goruntulerin yayilmasina engel olamadi.

Bununla birlikte paylaşım, kamuoyunda ünlü isimlerin toplumsal hassasiyetler karşısındaki tutumlarının nasıl değerlendirildiği sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

Magazin dünyasında bazen tek bir paylaşım, uzun açıklamalardan daha fazla soru doğurabiliyor. Mahassine Merabet’in bu paylaşımının kamuoyundaki algısına nasıl yansıyacağı ise gelecek tepkilerle netleşecek.