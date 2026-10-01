Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim birden gözaltına alındı

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yaptıkları yayınlarla gündeme gelen 10 şüpheli gözaltına alındı. TikTok, Instagram ve X üzerinden gerçekleştirilen yayınlarda kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yapıldığı öne sürüldü. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomenleri Semih Varol, Onur Sermik ve Elif Akdemir’in de bulunduğu belirtildi.

Türkiye genelinde eylül ayında başlatılan ve kamuoyunda “Ailem Güvende” adıyla gündeme gelen operasyonlar kapsamında yeni bir soruşturma daha yürütüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli içerikler paylaşan bazı kişilerin faaliyetleri mercek altına alındı.

Sosyal medya yayınları incelemeye alındı

Soruşturma kapsamında özellikle TikTok olmak üzere Instagram ve X platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin paylaşımları incelendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda söz konusu yayınlarda kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet temalı içeriklerin yer aldığı iddia edildi.

Şüphelilerin sosyal medya yayınlarını geniş kitlelere ulaştırdığı ve bu yayınlardan dijital gelir elde ettikleri yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına yansıdı.

“Aile yapısına aykırı içerik” iddiası

Yürütülen incelemelerde bazı şüphelilerin toplumun aile yapısına aykırı olduğu değerlendirilen içerikler ürettikleri ve bu içerikler üzerinden gelir sağlamaya yönelik şekilde hareket ettikleri öne sürüldü.

Soruşturma makamlarının değerlendirmesine göre şüphelilerin sosyal medya faaliyetleri yalnızca bireysel paylaşımlarla sınırlı kalmadı. Bazı kişilerin birlikte hareket ederek canlı yayınlar ve sosyal medya içerikleri üzerinden etkileşim ve gelir sağlamaya çalıştıkları iddia edildi.

Bu değerlendirmelerin soruşturma kapsamında ele alındığı, gözaltı işlemlerinin ise şüpheliler hakkındaki iddiaların kesinleştiği anlamına gelmediği belirtildi.

İki farklı suçlama üzerinden soruşturma

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ile 226. maddesinde düzenlenen “Müstehcenlik” suçları kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Söz konusu suçlamalara ilişkin hukuki süreç soruşturma makamlarının incelemeleri ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda devam edecek.

10 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli operasyon, çok sayıda ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’da düzenlendiği bildirildi.

Toplam 10 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonların ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devamında savcılık sürecinin işletileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Semih Varol

Cansum Kaya

Ferhat Billor

Çağlayan Yıldırım

Onur Sermik

Elif Akdemir

Onur Can Güzel

Mehmet Emin Citer

Mehmet Aden Arslan

Sinan Kaya

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar sürüyor

Son dönemde sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşan yayınlar, güvenlik birimleri ve adli makamların yürüttüğü soruşturmalarda daha fazla mercek altına alınmaya başladı.

Özellikle canlı yayınlar üzerinden gerçekleştirilen içeriklerin yanı sıra hakaret, tehdit, müstehcenlik ve toplum düzenini ilgilendiren paylaşımlar hakkında yürütülen incelemeler dikkat çekiyor.

İstanbul merkezli son operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin de sosyal medya faaliyetleri nedeniyle soruşturma kapsamına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin hukuki durumları, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından netleşecek.