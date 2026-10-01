Türkiye yeniden ısınacak! Pastırma sıcakları için tarih açıklandı

Türkiye genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava, sonbaharın ilk günlerinde sıcaklıkları önemli ölçüde düşürdü. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, vatandaşların gözü havaların ne zaman yeniden ısınacağına çevrildi.

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Adil Tek’in değerlendirmelerine göre, serin ve yağışlı hava bir süre daha etkisini gösterecek. Sıcaklıkların yaklaşık iki hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, sonbaharın en çok merak edilen dönemlerinden biri olan pastırma sıcaklarının ekim ayının son bölümünde ve kasım ayının başında görülmesi öngörülüyor.

Sağanak yağışlar hafta sonuna kadar sürecek

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kendisini gösteriyor. İstanbul’da da aralıklarla devam eden yağışların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminlerinde de Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor.

İstanbul’da bazı ilçelerde yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanıyor. Yağışlı sistemin önümüzdeki günlerde farklı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Serin hava yaklaşık iki hafta etkili olacak

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Adil Tek, mevcut hava koşullarının kısa süreli bir değişim olmadığını belirterek serin havanın yaklaşık iki hafta daha etkili olabileceğine dikkat çekti.

Tek’in değerlendirmelerine göre, Karadeniz üzerinden gelen serin havanın ardından Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine girebilir. Orta Akdeniz üzerinden gelecek sistemlerin de önümüzdeki dönemde yağışları desteklemesi bekleniyor.

Bu nedenle ekim ayının ilk bölümünde sıcaklıkların yeniden yaz havasına dönmesi beklenmiyor. Vatandaşların özellikle sabah ve gece saatlerinde düşen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

Havanın ne zaman yeniden ısınacağı konusunda en dikkat çeken tarih ise ekim ayının son günleri.

Prof. Dr. Adil Tek, ekim ayının son döneminde ve kasım ayının başlarında sıcaklıkların yeniden yükselmesinin beklendiğini belirtti. Bu dönem halk arasında “pastırma yazı” veya “pastırma sıcakları” olarak adlandırılan kısa süreli ılık hava dönemine denk geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzun vadeli tahminlerinde de ekim ve kasım aylarında Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği görülüyor. Ancak uzun vadeli tahminlerin zaman içinde değişebileceği ve yerel hava koşullarının farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

“Pastırma yazı” neden yaşanıyor?

Pastırma yazı, sonbaharın ilerleyen dönemlerinde kış öncesi yaşanan kısa süreli sıcak ve güneşli hava dönemini ifade ediyor.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkabilirken, geceleri ise sonbaharın serin havası etkisini sürdürüyor. Dolayısıyla gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı belirginleşebiliyor.

Pastırma yazının ortaya çıkış tarihi her yıl aynı olmuyor. Hava sistemlerine bağlı olarak ekim sonu veya kasım ayı içerisinde farklı dönemlerde yaşanabiliyor.

Kar yağışı için henüz erken

Serin havanın etkili olması “kar yağışı başlayacak mı?” sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak mevcut sıcaklıkların geniş bölgelerde kar yağışına dönüşmesi için yeterli seviyede olmadığı belirtiliyor.

Adil Tek’in değerlendirmesine göre, önümüzdeki süreçte kar ihtimali daha çok 2500-3000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde ortaya çıkabilir.

Özellikle Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde sıcaklıkların yeterince düşmesi halinde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Bunun dışında Türkiye’nin büyük bölümünde yakın dönemde kar yağışı beklenmiyor.

Yağışlar barajlara da katkı sağlayacak

Son dönemde yağışların yetersiz kalması nedeniyle İstanbul’daki barajların doluluk oranları da gündeme gelmişti. Yeni yağışlı sistemlerin barajlara kademeli olarak katkı sağlaması bekleniyor.

Adil Tek, yağışların ardından baraj doluluklarında bir anda büyük artış beklenmemesi gerektiğini, yükselişin kademeli gerçekleşeceğini belirtti.

Özellikle ekim ve kasım aylarında beklenen yağışların barajlardaki su seviyeleri açısından daha belirleyici olması bekleniyor.

Güneşli günler için ekim sonu işaret edildi

Türkiye bir yandan sonbaharın serin ve yağışlı havasıyla mücadele ederken, diğer yandan güneşli ve ılık günler için takvim de şekillenmeye başladı.

Mevcut değerlendirmelere göre vatandaşları yeniden daha ılık günler bekliyor. Ekim ayının son periyodu ile kasım ayının ilk günleri, pastırma sıcaklarının görülmesi açısından öne çıkıyor.

Ancak uzmanlar, uzun vadeli hava tahminlerinin güncellenebildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle pastırma sıcaklarının kesin süresi ve hangi bölgelerde ne kadar etkili olacağı, tarih yaklaştıkça daha netleşecek.