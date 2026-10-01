Melek Mosso’nun ek gelir kapısı ortaya çıktı! Ayda 90 bin TL’yi aşıyor

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de gelir elde ediyor. Instagram’ın ücretli abonelik özelliğini kullanan Mosso’nun platformdaki abone sayısı 2 bin 266’ya ulaştı. Aylık 39,99 TL’lik abonelik ücreti üzerinden yapılan hesaplamaya göre ortaya çıkan brüt tutar 90 bin TL’yi aşıyor.

Müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden Melek Mosso, sahne çalışmalarının yanı sıra sosyal medya faaliyetleriyle de gündemde kalmaya devam ediyor. Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan şarkıcı, platformun ücretli abonelik özelliğini aktif olarak kullanıyor.

Mosso’nun yalnızca abonelerine özel içerikler sunduğu sistemde abone sayısının 2 bin 266’ya ulaştığı öğrenildi. Mevcut abone sayısı ve aylık abonelik bedeli üzerinden yapılan hesaplama ise ortaya dikkat çekici bir rakam çıkardı.

Instagram’daki ücretli abonelik sistemini kullanıyor

Yaklaşık 854 bin takipçisi bulunan Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda Instagram’ın ücretli abonelik özelliğini aktif hale getirdi.

Sistem kapsamında takipçiler, aylık belirlenen ücreti ödeyerek Mosso’nun yalnızca abonelerine sunduğu özel içeriklere erişebiliyor. Şarkıcının bu yöntemle sosyal medya hesabı üzerinden düzenli bir gelir elde ettiği belirtiliyor.

Ücretli abonelik kapsamında takipçilere herkese açık paylaşımlardan farklı olarak özel içerikler sunulabiliyor. Böylece sanatçılar, mevcut takipçi kitlelerini doğrudan gelir sağlayan aboneliklere dönüştürebiliyor.

Abone sayısı 2 bin 266 oldu

TV100’ün haberine göre Melek Mosso’nun Instagram’daki ücretli abonelik sistemine dahil olan kişi sayısı 2 bin 266’ya yükseldi.

Şarkıcının abonelik ücretini aylık 39,99 TL olarak belirlediği belirtilirken, tüm abonelerin ücretlerini düzenli olarak ödediği varsayıldığında ortaya çıkan brüt gelir de hesaplandı.

2 bin 266 abonenin 39,99 TL’lik aylık ücreti üzerinden yapılan hesaplamada toplam tutar yaklaşık 90 bin 617 TL olarak ortaya çıkıyor.

Bu rakam, Mosso’nun platformdaki aboneliklerden elde ettiği brüt potansiyel aylık tutarı ifade ediyor.

Net kazancı henüz bilinmiyor

Ortaya çıkan 90 bin 617 TL’lik rakam ise doğrudan Melek Mosso’nun cebine giren para anlamına gelmiyor.

Instagram’ın uyguladığı platform kesintileri, vergiler ve varsa diğer ücretler hesaba katıldığında sanatçının eline geçen net miktarın daha düşük olması bekleniyor. Ancak bu kesintilerin miktarına ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından Mosso’nun aylık net kazancını kesin olarak hesaplamak mümkün değil.

Dolayısıyla söz konusu rakam, mevcut abone sayısı ve açıklanan aylık ücret üzerinden yapılan matematiksel bir hesaplama olarak değerlendiriliyor.

Özel içerikler abonelere sunuluyor

Ücretli abonelik sisteminde sanatçılar, takipçilerinin yalnızca belirli bir bölümüne özel içerikler paylaşabiliyor.

Melek Mosso’nun da ücretli abonelerine özel paylaşımlar yaptığı belirtiliyor. Böylece şarkıcı, konser ve müzik çalışmalarının yanı sıra sosyal medya hesabını da ek bir gelir kanalı olarak kullanıyor.

Instagram’ın bu özelliği özellikle yüksek takipçi sayılarına ulaşan sanatçılar, oyuncular ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tercih ediliyor.

Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da aktif

“Hayatım Kaymış”, “Vursalar Ölemem” ve “Yıllar Affetmez” gibi şarkılarıyla tanınan Melek Mosso, uzun süredir müzik dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Konser ve sahne çalışmalarını sürdüren şarkıcı, Instagram hesabındaki paylaşımlarıyla da takipçileriyle iletişimini devam ettiriyor.

Mosso’nun sosyal medya üzerinden ücretli abonelik sistemini kullanmaya başlamasıyla birlikte sanatçının dijital platformlardan elde ettiği gelir de yeniden gündeme geldi.

Özel hayatıyla da gündeme gelmişti

Melek Mosso, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

Şarkıcı, Serkan Sağdıç ile yaklaşık iki yıl süren evliliğini geçtiğimiz ekim ayında anlaşmalı olarak ve tek celsede sonlandırmıştı.

Ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarına devam eden Mosso, hem müzik çalışmalarını hem de dijital platformlardaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Aylık 90 bin TL’yi aşan brüt potansiyel gelir

Mevcut verilere göre 2 bin 266 kişinin 39,99 TL’lik aylık abonelik ücretini ödediği varsayıldığında hesaplanan brüt tutar yaklaşık 90 bin 617 TL’ye ulaşıyor.

Ancak bu rakamın platform kesintileri ve vergiler düşülmeden önceki toplam tutar olduğu unutulmamalı. Mosso’nun gerçek net kazancının ne kadar olduğu ise mevcut bilgilerle bilinmiyor.

Ücretli abonelik sayısının ilerleyen dönemde artması veya azalması halinde aylık brüt tutar da buna bağlı olarak değişebilecek.