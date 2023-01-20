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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar

Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar
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20 Ocak 2023 - 15:09
2023 seçimlerine artık sadece aylar kaldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs tarihini işaret etmesi sonrası seçim anketleri de hareketlendi. Özellikle Z kuşağının ağırlıklı olarak hangi partiye oy vereceği merak konusu oldu. Bununla ilgili ORC Araştırma, yaptığı yeni bir anketin dikkat çeken sonuçlarını paylaştı.

Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 1

2023 seçimlerine kısa bir süre kala anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları da hız kazandı.

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 2

Seçim anketleri farklı şehirlerde, çok sayıda seçmen ile gerçekleştirilirken özellikle bir grubun oy tercihi çok merak ediliyor.

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 3

ORC Araştırma, son seçim anketinde herkesin merak duyduğu ‘Z kuşağı’ seçmenlerinin nabzını tuttu.

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 4

Peki, ‘Z kuşağı’ kime oy verecek? İşte ‘Z kuşağı’ seçmenler arasında yapılan ankete göre AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oy oranları.

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 5

‘Z KUŞAĞI’ HANGİ PARTİYE OY VERECEK?

ORC Araştırma, 13-17 Ocak 2023 tarihlerinde 2 bin 160 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada ‘Z kuşağı’ seçmenlerine “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu sordu.

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 6

Seçimlere 4 ay kala ‘Z kuşağı’nın oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı:

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 7

CHP: Yüzde 21,9

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 8

İYİ PARTİ: Yüzde 20,1

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 9

AK PARTİ: Yüzde 15,1

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 10

KARARSIZ: Yüzde 10,2

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 11

MHP: Yüzde 6,9

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 12

HDP: Yüzde 6,6

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 13

TDP: Yüzde 5,1

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 14

GELECEK: Yüzde 5,0

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 15

ZAFER: Yüzde 3,8

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 16

DEVA: Yüzde 2,5

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Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar - Sayfa 17

Diğer: Yüzde 2,8

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