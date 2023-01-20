Z kuşağının oy tercihleri değişti mi? Son ankette çarpıcı sonuçlar

2023 seçimlerine kısa bir süre kala anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları da hız kazandı.
Seçim anketleri farklı şehirlerde, çok sayıda seçmen ile gerçekleştirilirken özellikle bir grubun oy tercihi çok merak ediliyor.
ORC Araştırma, son seçim anketinde herkesin merak duyduğu ‘Z kuşağı’ seçmenlerinin nabzını tuttu.
Peki, ‘Z kuşağı’ kime oy verecek? İşte ‘Z kuşağı’ seçmenler arasında yapılan ankete göre AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oy oranları.
‘Z KUŞAĞI’ HANGİ PARTİYE OY VERECEK?
ORC Araştırma, 13-17 Ocak 2023 tarihlerinde 2 bin 160 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada ‘Z kuşağı’ seçmenlerine “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu sordu.
Seçimlere 4 ay kala ‘Z kuşağı’nın oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı:
CHP: Yüzde 21,9
İYİ PARTİ: Yüzde 20,1
AK PARTİ: Yüzde 15,1
KARARSIZ: Yüzde 10,2
MHP: Yüzde 6,9
HDP: Yüzde 6,6
TDP: Yüzde 5,1
GELECEK: Yüzde 5,0
ZAFER: Yüzde 3,8
DEVA: Yüzde 2,5
Diğer: Yüzde 2,8