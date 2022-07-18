ünlü sanatçının portresini binanın ön cephesine yaptılar

Malatyalı hemşerileri kemal sunalı unutmadılar.

Malatya’nın yıldız sitesi sakinleri sitenin girişine binanın üstüne yağlı boya ile yaptırılan kemal sunanın sözleri ile portresini yaparak binanın girişine yaptılar.

bina sakinlerin den Mehmet Ali Taştan “biz Kemal Sunal’lı çok seviyoruz filmlerindeki fikir ve görüşlerini çok seviyorum unutulacak biri değil hemşerimiz olarak onunla onur ve gurur duyduk”

Sitemizin girişinde duvara yağlı boya posterini ve onun çok anlamlı sözlerini yazdık malatyada bir tek yıldız sitesinin sakinlerinden önemli bir hatıra bıraktılar.

Kemal Sunal “Beni İsterseniz Dövün ama Bırakın İstediğim Gibi Güleyim”