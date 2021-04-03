“Kocam işkence yapmayı severdi!”

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İstanbul’da, babası Yusuf Cemal Sezgin’i (43),31 Ekim 2020’de öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Haydar Mert K. (20) ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Bahçelievler’de, uzun yıllar boyunca kendisine ve annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin’i (43),31 Ekim 2020’de öldürdüğü gerekçesiyle “Haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Haydar Mert K. (20) ilk kez hakim karşısına çıktı.

“ANNEMİN DİŞLERİNİ KIRDI”

DHA’daki habere göre Bakırköy Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Haydar Mert K., avukatı, sanığın annesi Songül Çapan ve yakınları da katıldı. Sanık Haydar Mert K., duruşmadaki ifadesinde maktul babasının şimdiye kadar maddi ve manevi hiçbir desteğini görmediğini söyledi.

Annesinin, kendisinin ve kardeşinin yıllarca babasının işkencesine maruz kaldıklarını belirten sanık Haydar Mert K., “Yıllar önce babam cezaevine girdi, hapisten çıktıktan sonra da şiddet ve tacizlerine devam etti. Annemin dişlerini kırdı. Kardeşimi defalarca darp etti.

“SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU”

Bu sebeple sürekli adres değiştiriyorduk. Hayatı paramparçaydı, bizim hayatımızı da paramparça etti. Ne zaman görüşsek sonu ya hastanede ya da karakolda bitiyordu. Son zamanlarda konuşmak için bir araya geldik. Bana uyuşturucu kullanmadığını düzeldiğini söylüyordu. Dükkan açacağını söylüyordu ve benden yardım istiyordu. Teklifini kabul ettim. Ancak dükkanda cezaevindeki arkadaşlarıyla uyuşturucu içtiğini görünce kendisinden uzaklaştım. Bana, anneme, eşime ve çocuğuma bir şeyler yapacağından bahisle tehditler savuruyordu. Dediğini yapan bir insan olduğu içinde korkuyordum. Tehditler yüzünden eşim ve kızımı alıp annemin evine yerleştik. Annemin evinde kamera sistemi vardı” dedi

“GÖRME KAYBI YAŞAMAMA NEDEN OLDU”

Sanık Haydar Mert K., maktul babasının kendisinin evine silah sakladığını ve bazı eşyalarını bıraktığını söyledi. Olaydan önceki gece babasının kendisine taciz ve tehdit mesajları yolladığını belirten Sanık Haydar Mert K., “Babam çocukluğumda sol gözüme vurarak görme kaybı yaşamama neden olmuştur. Olay günü sabah 08.00’de dükkanın orada olacaksın!’ diyordu. Bir şey olacağını düşündüm. Korktuğum için önce kendi evime giderek babamın emanet verdiği eşyalarını topladım. Bunların içinde silahta vardı. Dükkana gittim, maktul bana küfür etmeye başladı. Ben de silahı alarak hedef gözetmeksizin sıktım. Daha önce hiç silah kullanmamıştım, silahı Halıcıoğlu Köprüsü’nden aşağı atarak polise teslim oldum. Ben o gün ona onunla bir daha görüşmeyeceğimi söylemeye gidiyordum. İletişimi kesmek için eşyalarını götürüyordum” dedi.

“İŞKENCEYİ ÇOK SEVER, ZEVK ALIRDI”

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Songül Çapan maktul Yusuf Cemal Sezgin’in eskiden minibüs şoförü olduğunu ve kendisini minibüste yalnız kaldığında kaçırdığını söyledi. İlk 3 yıl ailesini hiç görmediğini belirten Çapan, “Maktul bize sürekli şiddet uyguluyordu, sosyopat bir kişilikti, işkenceyi çok sever ve zevk alırdı. Anlatsam inanamayacağınız şeyler yaşadım. Beni domuz bağıyla bağlayıp 13 gün boyunca banyoda kilitli tuttu. Çekiçle dişlerimi kırdı. Penseyle etlerimi sıkıştırdı. Suç makinesiydi. Sürekli içeri girip çıkardı.