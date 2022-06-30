İşte AKP ve CHP’nin en başarılı 10 belediye başkanı! SONAR araştırma açıkladı…

TÜRKİYE GENELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ VE ANKARA, İSTANBUL, İZMİR HARİÇ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞARI ORANLARI
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