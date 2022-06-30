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İşte AKP ve CHP’nin en başarılı 10 belediye başkanı! SONAR araştırma açıkladı…

İşte AKP ve CHP’nin en başarılı 10 belediye başkanı! SONAR araştırma açıkladı…
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30 Haziran 2022 - 16:12
Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu Sonar araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi ve genel seçim anketinden sonra belediye başkanlarının başarısıyla ilgili yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. İşte AK Parti ve CHP’nin en başarılı 10 belediye başkanı.

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TÜRKİYE GENELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ VE ANKARA, İSTANBUL, İZMİR HARİÇ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞARI ORANLARI

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