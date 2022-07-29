Ankara kulislerinden sızdı! Erdoğan, Suud’dan beklediğini alamadı…

Ahmet Takan, Korkusuz’daki bugünkü yazısında Veliaht Prens Selman’ın Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerindeki farklılığa dikkat çekti.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında Veliaht Prens Selman’ın Yunanistan ziyaretine dikkat çekti. Takan, “Malum Suud sonra ne yaptı?.. Atladı uçağına gitti Atina’ya… Son zamanlarda sürekli Türkiye’ye karşı takındığı küstahça tavırları ile gündemde olan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in sırtını kalın kalın sıvazladı. Hem de ne sıvazlama!.. Bir bakalım ( Yunan basınında çıkan haberlere göre): Yunanistan’ın Ekonomik Diplomasi ve Dışa Açılmadan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogoyannis’in himayesinde gerçekleştirilen üst düzey toplantıda Yunanistan ve Suudi Arabistanlı işadamları arasında toplam 16 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar toplam 100 Yunan ve 40 Suudi Arabistan şirketinin temsilcileri tarafından imzalandı. Yeni anlaşmaların değeri, iki lider arasında önceki gün imzalanan anlaşmalarla beraber 4 milyar avroyu aşıyor.” yazdı.

“BAZI RAKAMLAR İFADE EDİLİYOR”

Öte yandan Veliaht Prens Selman’ın, Türkiye ziyaretini hatırlatan ve beklenen karşılığın alınamadığını öne süren Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, “Bir Atina’da olan bitene bak bir de bizim tarafa!.. Bizdekiler, Suud’u yıkadı yağladı, havasını aldı!.. Suud gitti, Yunan’ı şişirdi, kesenin ağzını açtı!.. Saraydaki kaynaklarıma soruyorum, “Suud’dan istediğiniz dolarlar gelecek mi?“ diye. Kem küm ediyorlar bazı rakamlar ifade ediyorlar ama onlar bile umutlu değiller!.. Sadece “cek”, “cak” var… Değdi mi şimdi!.. “Değerli yalnızlık”ta kalsaydınız belki daha çok para ederdi!..” ifadelerini kullandı.

İşte, Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan’ın o yazısı:

Suud’un parası kime nasip oldu?..

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından “katil” ilan ettikleri Suud’u dolarcıklarının yüzü suyu hürmetine sarayda en cilalı iltifatlarla ağırladılar!..

Malum Suud sonra ne yaptı?.. Atladı uçağına gitti Atina’ya… Son zamanlarda sürekli Türkiye’ye karşı takındığı küstahça tavırları ile gündemde olan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in sırtını kalın kalın sıvazladı. Hem de ne sıvazlama!.. Bir bakalım (Yunan basınında çıkan haberlere göre):

– Yunanistan’ın Ekonomik Diplomasi ve Dışa Açılmadan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogoyannis’in himayesinde gerçekleştirilen üst düzey toplantıda Yunanistan ve Suudi Arabistanlı işadamları arasında toplam 16 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar toplam 100 Yunan ve 40 Suudi Arabistan şirketinin temsilcileri tarafından imzalandı.

– Yeni anlaşmaların değeri, iki lider arasında önceki gün imzalanan anlaşmalarla beraber 4 milyar avroyu aşıyor.

– Atina ve Riyad arasındaki en önemli anlaşma fiber optik veri iletim kablosunun geliştirilmesiyle ilgili. Yunanistan tarafında Fragogoyannis’in ofisi tarafından açıklananlara göre, anlaşmalar Aegean, Mytilineos S.A. şirketleri veya grupları tarafından imzalandı.

– Yunanistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yeni anlaşmalara ve projelere Dynacom Tankers Management Ltd, Sea Traders S.A., Hellenic Environmental Center S.A., Theon Sensors S.A., RAYCAP, Greek Energy & Infrastructure Investment Corporation (GrEC Fund), Holroyd Holdings Ltd, Southpoint Maritime S.A., Chr. Stamatiou & Sons S.A., Highway Special Construction Systems S.A, Corinth Pipeworks Boru Endüstrisi A.Ş. gibi özellikle denizcilik alanında adından söz ettiren şirketler katılıyor.

– Yunanistan ve Suudi Arabistan ayrıca, yenilenebilir enerji ve güneş panelleri, atık su yönetimi, enerji (ve gaz) ticareti ve depolama, deniz çevresinin korunması, Suudi Arabistan ordusunun bazı ihtiyaçlarının Yunanistan tarafından karşılanması, inşaat ve altyapı, balık yetiştiriciliği, havacılık, boru hatları ve turistik emlak gibi alanlarda da anlaşmalar imzalandı.

–İki ülke arasındaki en önemli anlaşma, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan bir fiber optik veri iletim kablosunun geliştirilmesi için iki liderin huzurunda imzalanan anlaşma. Suudi Arabistan’ın yanı sıra konsorsiyumda Kıbrıslı telekomünikasyon şirketi CYTA da yer alıyor.

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Nasıl ama?.. Suud her zamanki Suudluğunu yaptı. Miçotakis’i oldukça duygusal bir şekilde pışpışladıktan sonra konuşan Veliaht Prens Selman, bir de “Yunanistan’a gelirken eli boş gelmeyeceğime dair size söz verdim. Her iki ülke ve tüm bölge için oyunun kurallarını değiştirecek pek çok şeyimiz var” demez mi!..

Ne olacak şimdi saraydakilerin hali?.. Selman’ın Ankara’da uçağından inip, sarayda ağırlanması ve tekrar uçağına atlayıp gitmesi arasında geçen toplam süre hepi topu 4 saatti… Suud’un heyetinde yer alan ilgili bakanın Türk şirket temsilcileri ile görüşmesinden neler çıktı?.. Kimsenin haberi yok. Erdoğan ile Selman arasında yapılan baş başa görüşmenin ardından cılız bir bildiri yayınlanmıştı. (Hoş o bildiri de yaklaşık 1 saat sonra değiştirilerek yeniden paylaşıldı ve bakanların imzaları çıkarıldı.) Dolarcıklardan bahsedilmemişti sadece edebiyat vardı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Salman bin Abdülaziz Al Saud arasındaki resmi görüşmeler, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin derinliğini bünyesinde barındıran samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki ikili ilişkiler muhtelif yönleriyle ele alınmış; siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılık en güçlü şekilde vurgulanmış; bölgesel ve uluslararası alanda öne çıkan ve her iki tarafın da önem atfettiği gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Taraflar, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele almışlardır. Taraflar G-20 üyeleri olarak, iki ülkenin büyük ekonomik potansiyelini ve Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’nun yatırım, ticaret, turizm, kalkınma, sanayi, madencilik, inşaat projeleri, ulaşım-altyapı (müteahhitlik dahil), tarım, gıda güvenliği, sağlık, iletişim-bilgi teknolojisi alanları, medya ve spor alanlarında sunduğu fırsatları vurgulamışlar, Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi’nin çalışmalarını etkinleştirme, ortak ilgi alanlarında işbirliği ve koordinasyon seviyesini yükseltme ve iki ülke uzmanları arasında tecrübe paylaşımı konuları üzerinde çalışma hususunda mutabakata varmıştır.”

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Bir Atina’da olan bitene bak bir de bizim tarafa!..

Bizdekiler, Suud’u yıkadı yağladı, havasını aldı!.. Suud gitti, Yunan’ı şişirdi, kesenin ağzını açtı!..

Saraydaki kaynaklarıma soruyorum, “Suud’dan istediğiniz dolarlar gelecek mi?“ diye. Kem küm ediyorlar bazı rakamlar ifade ediyorlar ama onlar bile umutlu değiller!.. Sadece “cek”, “cak” var…

Değdi mi şimdi!..

“Değerli yalnızlık”ta kalsaydınız belki daha çok para ederdi!.