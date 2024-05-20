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Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice’ten…

Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice’ten…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mayıs 2024 - 13:39

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu aşkı Yusuf Yazıcı ile dünyaevine girdi. Ünlü futbolcunun eşine düğün hediyesi olarak Nice’ten 1.5 milyon Euro’ya (yaklaşık 53 milyon TL) bir ev aldığı öğrenildi.

Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 1

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sürpriz bir şekilde evlendi.

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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 2

Fransa’nın Lille takımında oynayan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yaz geldiği Çeşme’de Melisa Aslı Pamukle tanıştı. İkili yeni bir aşka yelken açtı. Pamuk aşkı için kendi filminin galasına bile katılmadı.

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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 3

Soluğu sık sık Fransa’da aldı. Ve ikiliyle ilgili mutlu haber geldi.

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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 4

Takvim’den Doğan Savaş’ın haberine göre, Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada soyadını, “Melisa Aslı Yazıcı” olarak değiştirince evlendikleri ortaya çıktı.

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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 5

İkili bir açıklama yapmazken nikahın Fransa’da kıyıldığı vurgulandı. Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı ise eşine düğün hediyesi için de kesenin ağzını açtı.

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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 6

Fransa’nın sosyetik tatil kenti Nice’den 1.5 milyon Euro’ya (Yaklaşık 53 milyon TL) deniz manzaralı bir ev aldı. Melisa, eşinin bu jesti karşısında havalara uçtu. Hatta güzel oyuncu deniz manzaralı ultra lüks evini kendi zevkine göre döşemeye başladı.

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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 7
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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 8
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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 9
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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 10
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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 11
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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 12
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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 13
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Yusuf Yazıcı'dan eşi Melisa Aslı Pamuk'a milyonluk düğün hediyesi! 1.5 milyon Euro’ya Nice'ten... - Sayfa 14
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