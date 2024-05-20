Erdoğan’dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, geçirdikleri helikopter kazasında hayatlarını kaybetti. Reisi için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız’ dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan pazar günü geçirdikleri helikopter kazasından sonra hayatlarını kaybetti. Saatlerce devam eden arama kurtarma çalışmalarına rağmen Reisi ve Emirabdullahiyan kurtarılamadı.
Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına Türkiye’nin görevlendirdiği Akıncı İHA’nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.
“İRAN’IN YANINDA OLACAĞIZ”
Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan’ın mesajı şöyle:
“Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum.
Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.
Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.
Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız.”